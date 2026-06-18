제이엘케이, 알츠하이머병 의료영상 AI 플랫폼 '트레이스젠트' 구축

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MRI·PET 기반 알츠하이머 의료영상 분석 플랫폼 구축

치료제 확대에 영상 기반 환자 선별 중요성 부각

뇌졸중 AI 기술 기반 치매 진단 시장 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 알츠하이머 치료제 시장이 확대되면서 의료영상 기반 진단·모니터링 수요가 커지는 가운데 제이엘케이가 치매 의료 인공지능(AI) 시장 공략에 나선다.

18일 의료 AI 전문기업 제이엘케이는 알츠하이머병 의료영상 AI 플랫폼 '트레이스젠트(TRACEGENT)'를 구축하고 치매 분야 사업을 본격 확대한다고 밝혔다.

알츠하이머병은 전 세계 치매 환자의 약 60~70%를 차지하는 대표적인 퇴행성 뇌질환이다. 최근 아밀로이드 베타를 표적으로 하는 치료제가 잇따라 출시되면서 환자 선별과 치료 효과 평가를 위한 의료영상 활용 중요성이 높아지고 있다. 특히 치료 전후 MRI 기반 모니터링 수요가 증가하면서 영상 분석 기술에 대한 관심도 커지는 추세다.

제이엘케이 로고 [사진=제이엘케이]

이에 제이엘케이는 MRI와 PET 영상 분석 기술을 통합한 의료영상 AI 플랫폼 트레이스젠트를 구축했다. 트레이스젠트는 뇌졸중 AI 솔루션 개발 과정에서 축적한 의료영상 분석 기술을 기반으로 개발됐으며, 다양한 의료영상 데이터를 통합 관리·분석할 수 있도록 설계됐다.

회사는 향후 국내외 인허가 절차를 거쳐 플랫폼 상용화에 나설 계획이다. 또한 알츠하이머병을 시작으로 혈관성 치매, 루이소체 치매, 파킨슨병 치매 등 퇴행성 뇌질환 전반으로 연구개발 범위를 확대해 치매 의료 AI 사업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

이명재 제이엘케이 트레이스젠트 총괄 부사장은 "알츠하이머 치료 환경 변화에 따라 의료영상 데이터 활용 중요성이 높아지고 있다"며 "의료영상 AI 기술을 기반으로 치매 분야 연구개발 역량을 강화하고 플랫폼 고도화를 지속 추진할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com