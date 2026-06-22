라온시큐어, 초·중·고 교육 디지털 인증 시장 확대…'옴니원 배지' 적용 추진

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 22일 아름다운학교운동본부·퓨쳐앤모어와 초중고 교육 디지털 인증 사업 협약을 체결했다
- 3사는 블록체인 기반 옴니원 배지·디지털 ID로 학생 활동·성취 이력을 통합 관리하는 체계를 구축한다
- 학생은 성장 과정을 디지털 포트폴리오로 활용하고 학교는 맞춤형 교육 설계가 가능한 디지털 전환을 추진한다
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학생 신원·활동 이력 통합 관리…디지털 포트폴리오 활용 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온시큐어가 초·중·고 교육 현장을 대상으로 디지털 인증 사업 확대에 나선다. 학생들의 학습·봉사·진로 활동 이력을 블록체인 기반 디지털 배지로 관리하는 체계를 구축해 교육 분야 디지털 신원인증 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.
22일 라온시큐어는 아름다운학교운동본부, 퓨쳐앤모어와 '초·중·고등학교 교육 디지털 인증 공동사업 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 학생의 신원과 교육 활동 이력을 디지털 방식으로 인증·관리할 수 있는 체계를 구축하는 것이 핵심이다. 라온시큐어의 '옴니원 배지(OmniOne Badge)'와 '옴니원 디지털 ID'를 기반으로 학생 개개인의 다양한 활동과 성취 이력을 통합 관리할 계획이다.
회사에 따르면 그동안 교내 프로젝트, 봉사활동, 자격증 취득, 동아리 활동, 진로 탐색 등 학생들의 다양한 경험은 개별 문서나 여러 시스템에 분산돼 관리되면서 활용에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.
이에 3사는 학생들의 성취와 활동 이력을 디지털 배지 형태로 발급·축적하고, 이를 진학이나 대외 활동 과정에서 신뢰성 있는 증빙 자료로 활용할 수 있는 기반을 마련할 예정이다. 성적표나 공식 증명서만으로는 담기 어려웠던 문제 해결 능력, 공동체 활동 경험, 진로 탐색 과정 등도 디지털 자산 형태로 기록·관리할 수 있게 된다.
이를 통해 학교는 학생 맞춤형 교육 프로그램을 보다 체계적으로 설계할 수 있고, 학생들은 자신의 성장 과정을 디지털 포트폴리오 형태로 관리하며 활용할 수 있을 것으로 기대된다.
이번 사업에는 라온시큐어의 디지털 인증 플랫폼 기술과 아름다운학교운동본부의 전국 학교 네트워크, 퓨쳐앤모어의 사업 기획 및 운영 역량이 결합된다. 3사는 교육 현장에 적용 가능한 디지털 신뢰 인프라를 구축하고 서비스 확산에 나설 계획이다.
라온시큐어는 이번 협력을 계기로 대학 및 취업·채용 분야를 중심으로 확산 중인 디지털 인증 서비스를 초·중·고 교육 영역까지 확대한다는 방침이다. 학생들이 학교생활 과정에서 축적한 다양한 경험과 성취를 신뢰할 수 있는 디지털 자산으로 전환해 교육 현장의 디지털 전환을 지원한다는 구상이다.
김창수 라온시큐어 서비스사업본부장은 "이번 사업은 학생들의 신원과 성장 과정을 웹3 기반 신뢰 인프라 위에 기록하고 활용하는 새로운 시도"라며 "학생 개개인의 다양한 역량이 보다 객관적이고 신뢰성 있게 인정받을 수 있는 교육 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com