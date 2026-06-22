"북중미 월드컵 선수 없는 중국, AI 첨단 과학기술로 그라운드 '장악'

AI 핵심 요약beta
- 중국 과학기술 기업들이 22일 북중미 월드컵의 인프라와 핵심 기술 파트너로 활약했다.
- 레노버 AI 시스템, 칩 내장 공인구, 초고화질 디스플레이, 친환경 교통수단 등 '중국 기술 대표팀'이 대회 중추 신경망 역할을 했다.
- AI·스마트 볼 등 월드컵에서 검증된 중국 기술은 프로구단 전술 분석과 학교·지역 생활체육 분야로 확산될 전망이다.
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'기술 파트너'로 체질 개선, 세계 체육산업 지능화 선도
'최초의 AI 월드컵'이 남긴 자산, 스포츠 산업 지능화 기여
[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026년 북중미(미국·캐나다·멕시코) 월드컵의 열기가 전 세계를 뜨겁게 달구고 있는 가운데, 경기장 안팎에서 중국 과학기술 기업들이 눈부신 활약을 펼치고 있다.
비록 본선 경기장에 중국 축구대표팀의 모습은 보이지 않지만, 인공지능(AI) 시스템부터 마이크로칩이 탑재된 공인구, 친환경 교통수단, 초고화질 디스플레이에 이르기까지 이른바 '중국 기술 대표팀'이 전방위적으로 참여해 이번 월드컵을 이끌고 있다는 분석이다.
중국 경제일보는 22일 이번 월드컵은 중국 기업들이 과거의 단순한 '스폰서(후원사)'나 관련 물품 공급업체에서 벗어나, 대회의 핵심 인프라와 기술 표준을 함께 만드는 '기술 합작 파트너'로 전환하는 기회가 됐다고 밝혔다. 이는 중국 과학기술 경쟁력이 한 단계 도약했음을 증명하는 사례로 주목받고 있다.
과거 월드컵에서 중국 기업과 브랜드 참여가 주로 단순 상품 판매나 스폰서 자격의 로고 광고 노출 등 대체 가능성이 높은 영역에 머물렀다면, 2026년 북중미 월드컵에서는 기술을 통한 대회 '중추 신경망' 역할로 탈바꿈하고 있다고 전문가들은 평가한다.
글로벌 IT 기업 레노버(Lenovo) 그룹은 이번 대회 운영의 핵심 프로세스에 깊숙이 참여하고 있다. 레노버는 축구 전용 AI 슈퍼 인공지능 개체(에이전트), 3D 디지털 휴먼 시각화 솔루션, 심판 시각 AI 비디오 강화 시스템 등을 제공하며 경기 판정 지원과 관람 경험 향상을 위한 핵심 기술을 전방위로 지원하고 있다.
공식 매치 볼인 '트리플 웨이브(三重浪)' 역시 중국에서 생산됐다. 이 공의 핵심인 스마트 구형 방광(블래더)은 중국의 딩치(顶碁) 스포츠가 개발한 것으로, 내부에는 500Hz 주파수의 마이크로칩이 탑재되어 초당 500회에 달하는 터치 데이터를 실시간으로 기록한다. 오프사이드 판정과 볼 터치 여부를 가리는 핵심 데이터에 중국 기술이 적용되고 있는 것이다.
디스플레이 분야에서도 하이센스(Hisense), 리야드(利亚德), 저우밍 테크놀로지(洲明科技), 에비슨(艾比森) 등 중국 대표 디스플레이 기업들이 핵심 판정 시스템 화면, 국제방송센터(IBC), 경기장 대형 스크린을 대거 선점했다.
시청자들의 눈뿐만 아니라 현지 관람객들의 발도 중국 기술이 책임지고 있다. 중국중차(CRRC)가 연구·제조한 경전철 열차가 멕시코의 3개 개최 도시에 투입되어 운영 중이며, 멕시코시티가 월드컵을 위해 특별히 구성한 신에너지(친환경) 셔틀버스 차량의 95% 이상이 중국 브랜드 버스로 채워졌다.
이번 대회는 역대 '최초의 AI 월드컵'으로 불릴 만큼 첨단 기술의 극한 검증 장이 되고 있다는 진단이다. 현지 업계에서는 높은 이용 빈도, 표준화된 규칙, 강한 상호 작용성을 가진 스포츠 산업이 AI 기술을 고도화하는데 있어 최적의 시나리오라고 입을 모은다.
월드컵이라는 최상위 스포츠 대회 무대에서 검증된 AI 기술은 향후 모듈화 설계를 통해 프로 클럽의 전술 분석 시스템은 물론, 학교 체육과 지역사회 축구 등 생활 체육 영역으로 빠르게 확산될 전망이다.
서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com