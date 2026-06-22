한온시스템, 오프로드 모빌리티 열관리 기술 개발 나선다

AI 핵심 요약beta
- 한온시스템이 19일 충남대와 오프로드 모빌리티 협약을 맺었다.
- 농업·건설·국방·해양·우주 분야 열관리 수요를 함께 찾는다.
- 공동연구로 신기술 기회와 새 사업성도 검토하겠다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한온시스템이 자동차 열관리 기술을 오프로드 모빌리티 분야로 확장한다. 농업, 건설, 국방, 해양, 우주 등 미래 모빌리티 영역에서 새로운 기술 수요와 사업 기회를 찾기 위해 산학연 협력에 나선다.
한온시스템은 지난 19일 충남대학교 본관에서 충남대와 오프로드 모빌리티 산학연 혁신 연구원 설립 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
협약식에는 한온시스템 GIC(Global Innovation Center) 센터장 강성호 전무를 비롯해 충남대 및 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 충남대를 중심으로 한국전자기술연구원, 한국자동차연구원, 한온시스템이 보유한 연구 역량과 산업 현장 경험을 연계하기 위해 마련됐다. 한온시스템은 연구원 설립의 주요 기업 파트너로 참여해 산학연 협력을 이어갈 계획이다.
참여 기관들은 공동 연구개발 프로젝트 협력, 연구 시설 및 장비 인프라 공유, 전문 인력 양성과 교류 등에 협력하기로 했다.
한온시스템은 이 가운데 공동연구와 연구개발 프로젝트에 역량을 집중할 방침이다. 이를 통해 농업, 건설, 국방, 해양, 우주 등 오프로드 모빌리티 분야에 적용되는 자율운용 전동화 플랫폼의 열관리 기술 수요를 검토한다.
또 오프로드 모빌리티를 새로운 사업 영역으로 보고 신사업 타당성도 함께 검토할 예정이다.
강성호 한온시스템 전무는 "이번 협력은 한온시스템의 열관리 기술을 승용차를 넘어 농기계, 건설기계, 국방, 해양, 우주 등 다양한 오프로드 모빌리티 분야로 확장할 수 있는 좋은 기회"라며 "연구개발 중심의 협력으로 신기술 기회를 탐색하고 미래 사업성을 면밀히 검토하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com