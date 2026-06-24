엑스큐어, 양자보안 적용 분야 확대

통신·금융·공공·국방 우선 추진



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엑스큐어는 미국 백악관의 양자정보과학기술(QIST) 상용화 행정명령을 계기로 국내 양자내성암호(PQC)와 차세대 보안 인프라 사업화를 확대한다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 미국 백악관은 최근 양자컴퓨팅, 양자센싱, 양자네트워킹 분야의 기술 우위 확보와 상용화 촉진을 위한 행정명령을 발표했다. 엑스큐어는 이를 계기로 양자보안이 연구개발 단계를 넘어 국가 핵심 인프라와 산업 현장에 적용되는 상용화 단계로 진입하고 있다고 설명했다.

양자컴퓨팅 기술 발전으로 기존 암호체계의 취약성에 대한 우려가 커지면서 양자내성암호와 데이터 신뢰 보안에 대한 수요도 확대될 것으로 전망된다. 회사는 양자보안 적용 범위가 에너지, 에너지저장장치(ESS), 데이터센터, 전기차 배터리 관리, 산업 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 인프라 등으로 넓어지고 있다고 보고 있다.

엑스큐어 로고. [사진=엑스큐어]

해외에서는 배터리 기반 인프라에 양자보안을 접목하려는 사례도 나오고 있다. 회사는 일렉트라 에이아이(ELECTRA AI)와 나오리스 퀀텀 프로토콜(Naoris Quantum Protocol)이 AI 기반 배터리 인텔리전스 플랫폼에 포스트퀀텀 보안과 탈중앙화 신뢰 기술을 결합한 보안 프레임워크를 개발하고 있다고 설명했다. 해당 프레임워크는 배터리 데이터 무결성, 디바이스 신뢰성, 장기 암호 안전성 확보를 목표로 한다.

엑스큐어는 기존 보안칩, 유심(USIM), 이심(eSIM), 인증 보안 사업 역량을 바탕으로 국내 양자보안 적용 분야를 단계적으로 확대할 계획이다. 우선 통신, 금융, 공공, 국방 등 고보안 산업을 중심으로 양자내성암호 전환과 보안 인프라 사업화를 추진한다.

이후 적용 범위는 ESS, 데이터센터 전력 인프라, 전기차 배터리 이력관리, 스마트팩토리, 산업 IoT 분야로 넓힐 방침이다. 회사는 양자내성암호뿐 아니라 데이터 신뢰와 디바이스 무결성 보안을 함께 사업화 영역으로 보고 있다.

엑스큐어 관계자는 "미국 백악관 행정명령은 양자기술이 국가 전략기술을 넘어 상용화 단계로 진입하고 있음을 보여주는 사례"라며 "국내 보안 인프라 사업 경험과 양자보안 기술 협력 기반을 바탕으로 핵심 산업에 적용 가능한 사업 모델을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

이어 "양자보안은 통신망과 금융 보안을 넘어 에너지, 배터리, AI 인프라, 우주, 모빌리티 산업까지 확장되고 있다"며 "국내 시장에서 양자내성암호와 데이터 신뢰, 디바이스 무결성 보안 수요에 대응하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com