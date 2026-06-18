엑스큐어, 나오리스 브리지로 디지털자산 보안 사업화

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양자보안 기술 적용해 크로스체인 인프라 보호

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엑스큐어가 글로벌 양자보안 기업 나오리스의 공식 브리지 출시를 계기로 국내 디지털자산 보안 인프라 사업을 본격화한다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 나오리스 브리지는 나오리스 토큰이 이더리움과 BNB 스마트체인 간 이동할 수 있도록 지원하는 크로스체인 인프라다. 이를 통해 나오리스 생태계는 이더리움과 BNB 스마트체인을 아우르는 멀티체인 환경으로 확장됐다.

브리지는 서로 다른 블록체인 네트워크 간 자산 이동을 지원하는 인프라로, 지갑 연결, 스마트컨트랙트, 토큰 이동 검증 등 다양한 기술 요소가 결합된다. 이에 따라 개인키 관리, 지갑 보안, 노드 신뢰성, 거래 무결성, 스마트컨트랙트 검증 등 보안의 중요성이 커지고 있다.

엑스큐어 로고. [사진=엑스큐어]

엑스큐어는 이 영역을 디지털자산 보안 인프라의 신규 적용 시장으로 보고 있다. 합작법인 나오리스코리아를 통해 금융기관, 통신사, 공공기관, 디지털자산 사업자, 커스터디 및 지갑 사업자 등을 대상으로 사업 기회를 검토할 계획이다. 특히 스테이블코인, 실물자산 토큰화(RWA), 기관용 커스터디, 지갑 인프라, 크로스체인 결제 인프라 중심으로 디지털자산 시장이 확대되는 과정에서 보안 및 신뢰성 확보 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다.

엑스큐어는 국내에서 유심(USIM), 이심(eSIM), 보안칩, 인증 인프라 등 보안 사업 경험을 보유하고 있다. 이를 기반으로 나오리스의 양자내성 보안 및 탈중앙화 신뢰 검증 기술을 지갑, 커스터디, 브리지, 노드, 결제 인프라 등 다양한 영역에 적용하는 사업 모델을 검토 중이다.

엑스큐어 관계자는 "브리지, 지갑, 커스터디, 노드, 스마트컨트랙트 등 디지털자산 인프라 전반은 향후 양자보안 기술이 적용될 수 있는 주요 영역"이라며 "금융기관, 통신사, 공공기관, 디지털자산 사업자, 커스터디 및 지갑 사업자 등을 대상으로 다양한 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com