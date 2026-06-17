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엑스큐어, 나오리스와 국내 양자보안 사업 본격화

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  • 엑스큐어가 17일 뉴욕 Q데이 행사에 공식 참석해 나오리스와 한국·아시아 진출 전략을 논의했다.
  • 행사에서 나오리스는 프리 IPO·NYSE 상장 추진 상황과 자본조달 계획을 공유했고 글로벌 투자자·미디어 관계자들이 대거 참여했다.
  • 엑스큐어는 합작법인 나오리스코리아를 통해 국내 양자보안·디지털자산 보안 인프라 사업을 본격화하고 최근 60억원 유상증자와 홍콩 알로이엑스와의 합작법인 계약을 마쳤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

뉴욕 Q데이 참석해 글로벌 투자자와 사업화 전략 논의

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엑스큐어가 글로벌 양자보안 기업 나오리스의 뉴욕 Q데이 행사에 공식 초청받아 참석했다고 17일 밝혔다. 김지원 대표는 이 행사에서 나오리스 경영진 및 주요 투자 관계자들과 한국 및 아시아 시장 사업화 전략을 논의했다.

회사에 따르면 나오리스는 현재 프리 IPO 진행 중이며 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 추진하고 있다. 이번 Q데이는 양자컴퓨팅 리스크와 포스트양자 보안의 중요성이 부각되는 가운데 나오리스의 양자보안 기술과 글로벌 디지털 인프라 보안 모델을 논의하기 위해 마련됐다. 행사에는 투자자 케빈 오리어리, 트레이딩 전문가 나자리안 형제, 폭스비즈니스 진행자 찰스 페인과 리즈 클레이먼 등 글로벌 투자·미디어·자본시장의 핵심 관계자들이 참석했다.

행사 둘째 날 뉴욕 월스트리트 인근의 델모니코스에서 개최된 별도 미팅에서 김 대표는 나오리스 경영진과 레귤레이션 A 기반 자본조달 계획, 프리 IPO 진행 상황, NYSE 상장 절차 등 미국 자본시장 진출 전략을 협의했다. 회사 측은 나오리스의 공모 예정 규모를 웃도는 투자 관심을 확인했다고 설명했다.

(왼쪽부터) 데이비드 카르발류 나오리스 창업자 겸 최고경영자(CEO), 김지원 엑스큐어 대표, 유셰프 엘 마다르시 나오리스 창업자 겸 최고비즈니스책임자(CBO) [사진=엑스큐어]

나오리스는 포스트양자 보안, 분산형 보안 검증, 실시간 위협 대응 기술을 기반으로 디지털자산·블록체인·금융 인프라 보안 시장에서 글로벌 레퍼런스를 확대 중이다. 최근 월드 리버티 파이낸셜의 달러 기반 스테이블코인 USD1이 모바체인에 도입되고 나오리스 보안 프로토콜이 적용될 예정으로 공개되면서 글로벌 스테이블코인 인프라 시장에서도 주목받고 있다.

엑스큐어는 나오리스와 설립한 합작법인 나오리스코리아를 통해 국내 양자보안 및 디지털자산 보안 인프라 사업을 본격화한다. 나오리스의 국내 독점 사업화 권한을 기반으로 금융기관, 통신사, 공공기관, 디지털자산 사업자, 커스터디 및 지갑 사업자를 대상으로 나오리스의 글로벌 상용 레퍼런스를 국내 시장에 적용할 계획이다.

김지원 엑스큐어 대표는 "이번 뉴욕 Q데이 참석은 나오리스의 글로벌 성장 전략과 한국 시장 사업화 방향을 직접 논의한 의미 있는 일정이었다"며 "나오리스코리아를 통해 글로벌 레퍼런스를 보유한 양자보안 기술을 국내 금융·통신·공공·디지털자산 시장에 안착시키고 실질적인 사업 성과와 매출 기반으로 연결하겠다"고 밝혔다.

한편 엑스큐어는 지난 5월 제3자배정 유상증자 대금 60억원의 납입을 완료했으며, 최근 홍콩 알로이엑스와 국내 합작법인 설립을 위한 계약을 완료했다.

nylee54@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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