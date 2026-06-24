케이뱅크, 중소법인 비대면 대출 시스템 구축

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 24일 중소법인 비대면 대출 시스템 구축에 착수했다고 밝혔다.
- 새 시스템으로 중소기업은 대출 전 과정을 온라인으로 처리하는 기업금융 플랫폼을 이용하게 된다.
- 케이뱅크는 2027년 오픈을 목표로 여신 서비스 라인업과 채널을 고도화해 SME 금융 생태계를 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 케이뱅크가 개인사업자 금융에서 쌓은 비대면 역량을 중소법인(SME) 기업금융 영역으로 확대한다.
케이뱅크는 중소법인 대상 비대면 대출 서비스를 제공하기 위해 중소법인 여신 시스템 구축 사업에 착수했다고 24일 밝혔다.
새 시스템은 중소기업 고객이 대출 신청부터 심사, 실행, 사후관리까지 모든 과정을 온라인으로 처리할 수 있는 기업금융 플랫폼을 목표로 한다. 가계대출에서 확보한 디지털 심사 경험을 기업대출에도 적용해 신속하고 편리한 서비스를 구현한다는 구상이다.
이번 사업에는 삼성SDS를 주사업자로, 뱅크웨어글로벌·KPMG·핑거 등 금융·IT 전문기업들이 참여한다. 케이뱅크는 2027년 시스템 오픈을 목표로 AI 기반 개발 기술을 활용해 요건 분석·설계·개발·테스트 등 전 과정을 고도화하고, 안정적인 시스템 구축에 나설 계획이다.
시스템이 구축되면 중소법인 고객은 케이뱅크가 인터넷은행 중 유일하게 운영 중인 기업뱅킹 전용 앱과 웹사이트를 통해 비대면 대출 서비스를 이용할 수 있게 된다.
현재 케이뱅크는 법인 고객에게 계좌 개설, 예금, 이체 등 수신 중심의 기업뱅킹 서비스를 제공하고 있으며, 이번 프로젝트를 통해 여신 서비스까지 라인업을 넓히고 채널 고도화도 병행한다.
향후 자체 신용평가모형(CSS) 역량과 축적된 데이터를 기반으로 중소기업 고객의 금융 접근성을 높이고, 고객 특성에 맞춘 다양한 여신 상품을 순차적으로 선보여 SME 금융 생태계를 확대할 방침이다.
peterbreak22@newspim.com