케이뱅크·광주은행, 중저신용자 대출 맞손

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크와 광주은행이 23일 중저신용자 대출지원 협약을 맺었다
- 양사는 케이뱅크 비대면 플랫폼과 CSS에 광주은행 지역밀착 경험을 결합한다
- 중저신용자·씬파일러 대상 공동상품 개발과 공동마케팅으로 금융기회를 확대한다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크와 광주은행이 중저신용자 대출 지원을 위해 손을 잡았다.
케이뱅크는 23일 광주은행 본점에서 전략적 마케팅 제휴 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 케이뱅크의 비대면 플랫폼과 자체 신용평가모형(CSS)에 광주은행의 지역 밀착 금융 경험을 결합하는 방식으로 추진된다.
케이뱅크는 1600만 고객 기반의 비대면 채널을 보유하고 있으며, 광주은행은 광주·전남 지역 금융 지원과 중저신용자 대출 관리에서 경험을 갖추고 있다.
양 은행은 협약을 바탕으로 중저신용자와 금융 이력이 부족한 고객(씬파일러)을 위한 공동 금융상품을 개발하기로 했다. CSS 모형을 활용한 정교한 심사와 사후관리 체계를 통해 이들에게 금융 기회를 제공할 방침이다. 상품 활성화를 위한 공동 마케팅도 추진할 계획이다.
최우형 케이뱅크 은행장은 "디지털 금융 역량과 지역 밀착 금융 전문성이 결합되면 더 많은 고객에게 금융 기회를 제공할 수 있다"고 말했다.
정일선 광주은행 은행장은 "지역과 비대면 채널의 경계를 넘어 중저신용 고객들에게 더 나은 금융 혜택을 제공할 수 있는 기회"라고 밝혔다.
romeok@newspim.com