케이뱅크, '무신사머니 케이뱅크 통장 및 체크카드' 출시 이벤트 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'사전 예약하기' 누르면 최소 2000원~5만원 랜덤 현금 리워드



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 무신사와 협력해 '무신사머니 케이뱅크 통장 및 체크카드' 출시를 기념하는 사전 예약 이벤트를 진행한다고 15일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 무신사와 협력해 '무신사머니 케이뱅크 통장 및 체크카드' 출시를 기념하는 사전 예약 이벤트를 15일 발표했다. [사진=케이뱅크]2026.06.15 dedanhi@newspim.com

이번 상품은 케이뱅크와 무신사가 지난 해 체결한 업무협약에 따른 첫 번째 금융·커머스 결합 상품이다. 두 회사는 '무신사머니 케이뱅크 통장'과 무신사 전용 쇼핑을 극대화한 '무신사머니 케이뱅크 체크카드'를 다음 달 정식 출시할 예정이다.

출시를 기념하기 위해 케이뱅크와 무신사는 고객 참여형 사전 예약 이벤트를 진행한다.

무신사 앱 내 이벤트 페이지에서 '사전 예약하기'를 누르면 저금통과 함께 최소 2000원에서 최대 5만원까지 랜덤 현금 리워드를 지급한다. 저금통은 두 가지 방법으로 채울 수 있다. '친구 초대하기'로 공유한 링크를 친구가 확인하거나, 친구가 공유한 링크를 직접 확인하면 실시간으로 랜덤 금액이 누적된다.

이벤트에 참여한 고객은 다음 달 19일까지 두 가지 방법으로 최대 5만 원까지 모집할 수 있다. 상품 출시 후 '무신사머니 케이뱅크 통장'을 개설하면 저금통에 쌓인 금액이 즉시 해당 통장으로 입금된다. 또한 이벤트에 참여한 고객에게는 상품 출시 당일 알림 푸시 서비스를 통해 출시 소식도 전달할 계획이다.

한편, 케이뱅크와 무신사페이먼츠는 지난해 라이프스타일 커머스 기반 금융 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, 올해 1월 금융위원회로부터 혁신금융서비스 지정을 받았다.

케이뱅크 관계자는 "무신사와의 금융 혁신 파트너십의 첫 결실로 차별화된 혜택을 제공하는 전용 통장과 체크카드를 준비 중이며, 상품 출시 이후 고객들이 새로운 금융 및 커머스 결합 서비스를 경험하고 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 이번 사전 예약 이벤트를 기획했다"고 말했다.

이어 "앞으로도 케이뱅크는 다양한 플랫폼과 협업을 통해 고객 접점을 확대하고 생활 속에서 체감할 수 있는 혁신 금융 서비스를 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 강조했.

dedanhi@newspim.com