"더 안전한 학교로"…장종태, 교육 특교세 9.9억 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 장종태 의원은 15일 교육부 특별교부세 9억9900만원을 확보했다고 밝혔다
- 선암초에는 바닥·교실 출입문 교체 등 교육환경 개선에 7억8200만원이 투입된다
- 도마초에는 교내 블록포장 정비에 2억1700만원이 지원돼 학생 안전·편의가 향상될 전망이다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 서구 지역 초등학교의 노후 교육시설 개선 사업이 추진된다.
더불어민주당 장종태 국회의원(대전 서구갑)은 교육부로부터 올해 하반기 특별교부세 9억9900만 원을 확보했다고 15일 밝혔다.
확보된 예산은 선암초등학교와 도마초등학교의 교육환경 개선 사업에 투입된다. 선암초에는 바닥과 교실 출입문 교체를 위한 사업비 7억 8200만 원이 반영됐다. 도마초에는 교내 블록포장 정비를 위한 2억 1700만 원이 지원된다.
선암초의 경우 노후화된 바닥과 출입문 시설을 교체해 학생들의 안전사고 위험을 줄이고 쾌적한 학습환경을 조성할 수 있을 것으로 기대된다. 도마초 역시 낡은 보행 공간을 정비해 학생들의 교내 이동 편의성과 안전성을 높일 전망이다.
이번 사업이 완료되면 학교시설 이용 환경이 개선되는 것은 물론 학생들의 교육활동 여건도 한층 나아질 것으로 보인다.
장종태 의원은 "학교는 학생들이 가장 많은 시간을 보내는 공간인 만큼 안전하고 쾌적한 교육환경 조성이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 교육 현장의 목소리를 반영해 필요한 예산을 확보하고 교육여건 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com