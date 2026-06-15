한병도에 '초선 의원' 각별히 당부한 정청래…"상임위 배정 우선 배려해 달라"

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"박지원 의원, '전임 이원택' 농해수위 배치 민원받아"

정청래, 李대통령 메시지·거취 질문엔 즉답 피해



[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 15일 재보궐선거 당선인을 비롯한 초선 국회의원의 상임위원회 배정을 우선적으로 고려해달라고 한병도 원내대표에게 공개 요청했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 한병도 원내대표를 향해 "초선 의원의 경우 전문 영역을 가지고 진출하기 때문에 첫 상임위가 중요하다. 초선이 먼저라는 생각으로 우선적으로 배려해서 (상임위를) 배치하고, 다선 의원은 양보하는 전통을 세워주시길 부탁드린다"고 밝혔다.

특히 정 대표는 이번 보궐선거를 통해 국회에 입성한 박지원 최고위원(전북 군산시김제시부안군을)을 두고 "지역에서 많은 요구 사항이 있을 것이다. 이원택 전북지사 당선인의 경우 농림축산식품해양수산위원회를 했는데 박 최고위원은 다른 상임위를 가는 것 아니냐는 민원이 있다고 한다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

그러면서 "초선과 재보궐선거로 입성한 의원들의 경우 상임위 문제로 어려움을 겪는 경우가 많은 것 같다. 원내대표께서 어렵겠지만 초선을 먼저 배려해서 배치해주시기를 공개적으로 부탁드린다"고 강조했다.

계속해서 정 대표는 "저도 국회 7년째인데 상임위도 7번 째"라며 "일 년에 한 번씩 상임위를 바꿨다. 당과 원내에서 가라는 곳으로 군소리 없이 갔다. 이번에도 그렇게 하겠다"고 덧붙였다.

이에 한 원내대표는 웃으며 "취지를 반영해서 그렇게 하겠다"고 답했다.

한편 정 대표는 이날 최고위원회의 직후 기자들의 질의에는 모두 즉답을 피했다. '이재명 대통령 X(옛 트위터) 메시지', '정 대표의 거취 문제' 등에 대한 질문이 나왔지만 정 대표는 답하지 않았다.

seo00@newspim.com