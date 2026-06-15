정청래 "미-이란 종전 합의 환영…고유가 진정·세계 평화 정착 기대"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"국제평화 흐름, 한반도에 선한 영향력 기대"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 15일 미국-이란 전쟁 종전 합의를 환영하며 한반도 평화 정착에 긍정적 신호가 되길 기대한다고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의를 통해 "미국-이란 전쟁이 106일 만에 끝났다"며 "미국과 이란이 종전 합의문에 19일 서명한다고 발표됐다"고 말했다.

정 대표는 "트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 전면 개방하고 봉쇄를 해제한다고 발표했고, 이란은 카타르 중재로 합의했다며 모든 분쟁을 종식한다고 발표했다. 매우 좋은 일"이라고 강조했다.

그는 "전 세계를 공포와 불안으로 떨게 했던 미국-이란과의 전쟁이 끝났기 때문에 정치·경제 등 국제 관계가 정상화의 길로 접어들기를 기대한다"며 "고유가 위기 등이 진정되고 세계 평화가 정착되기를 기대한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

정 대표는 "우리나라 경제에도 긍정적인 효과를 기대한다"며 "평화가 곧 경제"라고 강조했다. 이어 "우리나라의 지정학적 요건과 대외 경제 의존성에 비추어 기쁜 소식이 아닐 수 없다. 미국-이란 간의 전쟁 종식을 환영한다"고 덧붙였다.

계속해서 정 대표는 "어제 이재명 대통령께서 이탈리아 바티칸 성 바오로 성당에서 특별 미사를 했다"며 "교황께서 한반도 평화를 위해서 큰 역할을 해주셨으면 하는 바람을 가져본다"고 했다.

그는 "트럼프 대통령이 이란과의 종전 선언 직후에 푸틴과 1시간 정도 전화했다"며 "러시아-우크라이나 전쟁 종전 문제도 깊은 관심을 갖고 있는 것 같다"고 전했다.

정 대표는 "트럼프 대통령이 김정은 국무위원장과 산책하는 사진을 올렸다"며 "위기 뒤에 기회가 온다고 한반도 평화 정착에 국제적인 흐름이 크게 선한 영향력으로 작동되기를 진심으로 바란다"고 밝혔다.

seo00@newspim.com