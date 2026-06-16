전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

케이뱅크, kt 밀리의서재와 '궁금한 적금 with 밀리의서재' 출시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 케이뱅크는 16일 밀리의서재와 협력해 궁금한 적금 with 밀리의서재를 출시했다
  • 이 상품은 매일 소액 입금 시 최대 연 6.70%와 추천 도서 3권을 제공한다
  • AI 퀴즈 챌린지 참여자 중 1000명에게 밀리의서재 1개월 구독권을 준다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최소 100원부터 최대 5만원 입금, 31일 납입시 최대 연 6.70% 금리
31일차 납입 완료 고객 전원에 밀리의서재 1개월 구독권 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 금융과 독서를 결합한 새로운 협업을 선보인다. 케이뱅크는 16일 국내 최대 독서 플랫폼 kt 밀리의서재와 협력하여 '궁금한 적금 with 밀리의서재'를 출시한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 금융과 독서를 결합한 새로운 협업을 선보인다. 케이뱅크는 16일 국내 최대 독서 플랫폼 kt 밀리의서재와 협력하여 '궁금한 적금 with 밀리의서재'를 출시한다고 발표했다. [사진=케이뱅크]2026.06.16 dedanhi@newspim.com

궁금한 적금은 하루 한 번 입금 시 랜덤 우대금리와 새로운 스토리가 열리는 한달 만기 적금 상품이다. 고객은 매일 최소 100원부터 최대 5만원까지 자유롭게 입금할 수 있으며, 31일간 전액 납입할 경우 최대 연 6.70%의 금리를 받을 수 있다. 기본금리는 연 0.70%다.

이번 상품은 적금 과정에서 'J가 죽었대'를 포함해 밀리의서재가 추천한 도서 3권을 순차적으로 소개하며, 고객은 참여하면서 독서의 즐거움도 느낄 수 있다. 31회차 납입을 완료한 고객 전원에게는 밀리의서재 1개월 구독권이 제공된다.

궁금한 적금은 이전에도 다이노탱 등 인기 캐릭터와의 협업을 통해 고객에게 다양한 경험을 제공해왔다. 이번에는 캐릭터 중심의 협업을 넘어 독서 콘텐츠를 결합해 고객 경험을 폭넓게 향상시켰다.

이번 제휴를 기념해 'AI 퀴즈 챌린지'에서도 밀리의서재 특집이 진행된다. 고객은 오는 23일까지 사전 이벤트를 신청하고, 24일 낮 12시 30분에 진행되는 라이브 퀴즈에 참여할 경우 추첨을 통해 1000명에게 밀리의서재 1개월 구독권이 제공된다.

AI 퀴즈 챌린지는 격주 수요일 라이브쇼 형태로 진행되는 AI 기반 고객 참여형 퀴즈 서비스다. 메인 퀴즈 5문제를 모두 맞힌 우승자에게는 총상금 1000만원이 지급되고, 보너스 퀴즈 정답자에게는 캐시백 쿠폰이 제공된다.

케이뱅크 관계자는 "밀리의서재 콘텐츠를 결합한 궁금한 적금으로 고객이 저축과 독서의 즐거움을 모두 누릴 수 있도록 했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠와의 협업을 통해 금융에 새로운 매력을 더할 계획"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동