케이뱅크, 미성년 자녀 통장 개설 시 현금 3000원 지급

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 19일 미성년 대상 마이키즈 이벤트를 7월 31일까지 진행한다고 밝혔다
- 0~14세 미만 자녀 통장 개설 시 3000원과 우대금리 쿠폰을 제공해 최고 연 8.5% 금리를 준다
- 이벤트 기간 개설 고객 중 100명에게 자녀당 10만원을 추첨 지급하며 링크 공유 시 당첨 확률이 높아진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 미성년 자녀 대상 '마이키즈 서비스' 가입 이벤트를 7월 31일까지 진행한다고 19일 밝혔다.
0세부터 만 14세 미만 자녀 명의로 마이키즈 통장을 개설하면 자녀 1명당 현금 3000원을 즉시 지급한다. 함께 마이키즈 적금에 적용 가능한 연 1%포인트 우대금리 쿠폰도 제공한다. 쿠폰을 적용하면 1년 기준 연 8%, 5년 기준 연 8.5%의 금리를 받을 수 있다. 쿠폰은 발급 후 7일 이내 사용해야 하며, 자녀 수만큼 제공된다.
이벤트 기간 동안 통장을 개설한 고객 중 100명을 추첨해 자녀당 10만원을 지급한다. 이벤트 페이지 내 링크를 공유한 인원이 많을수록 당첨 확률이 높아진다.
마이키즈 통장은 부모가 휴대폰으로 간편하게 개설할 수 있다. 스크래핑을 통해 가족관계가 확인되면 서류 제출 없이 가입이 가능하다. 마이키즈 적금은 가입 기간을 1년부터 5년까지 1년 단위로 설정할 수 있으며, 전체 가입 기간의 3분의 2 이상을 납입하면 연 4.0%의 우대금리가 추가돼 최고 연 7.5%를 받을 수 있다. 월 최대 납입 한도는 30만원이다.
romeok@newspim.com