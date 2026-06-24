토마토시스템, 와이즈와이어즈와 AI 테스트 협약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공공·SI 사업 품질관리 협력



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 소프트웨어·디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템이 소프트웨어 테스트·품질검증 전문기업 와이즈와이어즈와 AI 테스트 자동화 분야 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 공공 및 시스템통합(SI) 사업에서 테스트 자동화 기술을 고도화하고 품질 관리 체계를 개선하기 위한 것이다. 양사는 토마토시스템의 AI 기반 테스트 자동화 솔루션 기술과 와이즈와이어즈의 테스트 운영 전문성 및 서비스 역량을 결합해 협력 체계를 구축할 계획이다.

협약에 따라 양사는 ▲상호 인프라를 활용한 신규 사업 모델 발굴 및 공동 영업 ▲테스트 자동화 솔루션 고도화와 품질 향상을 위한 기술 교류 ▲프로젝트 수행을 위한 기술 지원 및 운영 체계 구축 ▲상호 합의한 협력 사업 등을 추진한다.

[사진=토마토시스템]

토마토시스템은 자사 AI 기반 테스트 자동화 플랫폼 '아이큐봇(AIQBot)'을 중심으로 와이즈와이어즈와 기술 검증 및 고도화를 진행한다. AIQBot은 개발부터 운영·유지보수까지 전 과정의 품질 관리를 지원하는 플랫폼이다.

AIQBot은 사용자 이벤트와 사용자 인터페이스(UI) 정보를 자동으로 분석해 테스트 케이스 생성, 산출물 현행화, 변경 영향도 분석, 반복 테스트 수행 등의 기능을 제공한다. 양사는 와이즈와이어즈의 산업별 품질 검증 노하우와 AIQBot을 결합해 실제 프로젝트 환경에 맞춘 기능 구현을 추진할 예정이다.

양사는 수동 테스트 중심의 기존 방식에서 벗어나 개발 초기부터 운영·유지보수까지 전 주기를 포괄하는 지능형 통합 품질 관리 체계 구축에 집중한다. 이를 기반으로 금융, 공공, 의료 등 안정성이 요구되는 산업군에서 테스트 자동화 적용 사례를 확대할 방침이다.

토마토시스템 조길주 대표이사는 "이번 협약은 양사의 핵심 역량을 결합해 고객에게 품질 혁신의 실질적 가치를 제공하기 위한 것"이라며 "기술과 서비스 역량을 바탕으로 시장 경쟁력을 확보하고 신규 사업 기회를 만들겠다"고 말했다.

와이즈와이어즈 관계자는 "디지털 서비스의 성패를 가르는 핵심 경쟁력은 품질"이라며 "토마토시스템과 협업해 테스트 자동화 기술을 고도화하고 소프트웨어 품질 관리 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com