[종합] 한국 선박 4척 호르무즈해협 통과…유조선 1척 포함

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동전쟁 종전 선언 이후 6척 통과

한국 선박 18척·선원 108명 남아



[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국 선박 4척이 호르무즈 해협을 추가로 빠져나왔다. 미국과 이란이 '종전'을 선언한 이후 총 6척으로 늘었다.

해양수산부는 "호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용선박 4척이 해협을 통과해 정상 항해 중에 있다"고 24일 밝혔다.

이들 선박에는 우리 선원 26명이 승선하고 있으며, 이 중 1척은 목적지가 한국이고, 나머지 3척은 다른 국가로 확인됐다.

우리 선박 4척이 해협을 통과함에 따라 현재 호르무즈 내측에서 대기중인 우리 선박은 총 18척으로 줄었고, 선원 108명(국적선박 75명+외국선박 33명)이 남아있다(그림 참고).

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.24 dream@newspim.com

해수부에 따르면, 이번에 통과한 선박 중에는 유조선이 1척 포함된 것으로 알려졌다. 이로써 유조선은 모두 5척으로 줄었다. 이와는 별도로 한국행 유조선도 5척(국적선박 2척+외국선박 3척)이 남아있다.

해수부는 우리 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 해협 통항 관련 정보제공, 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다.

해수부 관계자는 "선원의 안전과 선사의 입장을 고려해 선박 통항 관련 정보, 선사, 선명 등 구체적인 정보는 공개할 수 없다"고 밝혔다.

정부는 앞으로도 해협 내측에 대기 중인 우리 선박 18척에 대해서도 통항 관련 동향 및 정보 제공을 통해 선사 자체 운항계획 수립과 향후 안전한 통항을 지원할 방침이다.

현재 수리 중인 1척을 제외한 선박의 경우 유관국 협의와 자체 계획에 따라 본격적으로 통항을 준비하고 있다.

해수부는 관계자는 "이번 통행을 포함해 모든 우리 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 이루어지도록 해수부, 외교부, 재외공관이 원팀이 되어 유관국들과 협의를 지속해 나가고 있다"고 밝혔다.

dream@newspim.com