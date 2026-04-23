퀴어축제로 대전 중앙로 통제…버스 22개 노선 정차 생략

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 오는 25일 원도심 일대에서 열리는 '대전퀴어문화축제'와 관련해 교통 혼잡 완화와 시민 안전 확보를 위해 일부 시내버스 노선에 대해 승강장 무정차 및 서행 운행을 시행한다고 23일 밝혔다.

행사는 이날 오전 9시부터 오후 10시까지 진행되며 약 4800명이 참여할 예정이다. 특히 오후 3시와 오후 6시 30분 두 차례 도로 행진이 예정돼 중앙로와 대흥동 일대 교통 통제가 불가피하다.

25일 대전퀴어문화축제 도로 행진으로 중앙로와 대흥동 일대 교통이 통제된다. [사진=대전시]2026.04.23 nn0416@newspim.com

오후 3시 행진은 목척교를 출발해 중앙로역을 거쳐 우리들공원까지 이어지며 이 시간대에는 으능정이거리와 중앙로역 9번 출구 승강장에서 시내버스가 정차하지 않는다.

이어 오후 6시 30분에는 목척교~중앙로역~대흥4가~목척교 구간을 순환하는 행진이 진행된다. 이 구간에서는 기존 무정차 구간에 더해 대흥동성당, 중앙로역 1번 출구 등 총 8개 승강장이 추가로 영향을 받는다.

이번 조치로 급행2·급행4를 포함한 22개 노선이 영향을 받으며 버스는 현장 교통 통제 상황에 따라 탄력적으로 운행된다.

시는 버스 내부 및 해당 승강장에 안내문을 게시하고 버스정보안내단말기(BIT)를 통해 무정차 정보를 제공할 계획이다. 관련 정보는 대전교통정보센터와 버스운송사업조합 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

남시덕 대전시 교통국장은 "행진 시간대에는 원도심 교통 혼잡이 불가피한 만큼 시민들은 사전에 운행 정보를 확인해 달라"고 당부했다.

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