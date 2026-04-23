하림, 김제사료공장 증설…생산·저장능력 20% 확대

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김제·정읍 생산 인프라 확충...고품질 사료 공급 안정성 강화

사육농가 상생 기반 확대·수급 불안 해소 선제 투자 본격화

[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 하림이 김제사료공장 증설에 착수하며 사료 생산과 저장 능력 확대를 통한 공급 안정화에 나섰다.

하림은 지난 22일 전북 김제사료공장에서 'CAPA UP 20%' 증설 기공식을 열고 본격적인 공사에 돌입했다고 23일 밝혔다.

김제사료공장에서 22일 열린 사료 생산능력 증설(CAPA UP 20%) 기공식에서 무재해 및 성공적인 공사를 다짐하고 있다[사진=하림] 2026.04.23 gojongwin@newspim.com

이번 투자는 환율과 국제 곡물가격 변동 등 대외 불확실성 속에서 원가 경쟁력 확보와 사육농가 상생 강화를 위한 선제적 조치로 추진됐다.

이번 사업은 김제와 정읍 사료공장 인프라 확충이 핵심이다. 김제공장 제품 저장 빈 용량은 기존 600t에서 1300t으로 확대되고 정읍공장 3호기 라인에는 펠렛기가 추가 설치돼 생산 역량이 강화된다.

이에 따라 저장 능력은 기존 1400t 수준에서 2100t으로 확대되고 일일 생산능력도 1760t에서 2112t으로 늘어나 수급 안정성과 공급 효율이 한층 개선될 전망이다. 공정 병목 해소와 함께 품질 관리 안정성도 높아질 것으로 기대된다.

하림은 이번 증설로 제조 품질 경쟁력을 강화하고 사료요구율(FCR) 개선 등 실질적 품질 향상도 도모할 방침이다. 안정적 생산 기반 구축을 통해 농가와 배송 현장의 민원 해소 등 상생 효과도 기대하고 있다.

정호석 하림 대표이사는 기공식에서 "증설 완공도 중요하지만 공사 과정에서 안전이 최우선"이라며 철저한 현장 안전관리를 강조했다.

김종설 사료사업부장은 "농가가 사료 공급 걱정 없이 사육에 전념할 수 있는 환경 조성을 위한 첫걸음"이라며 "안정적 공급과 품질 경쟁력으로 든든한 상생 파트너 역할을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com