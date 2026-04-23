두나무 송치형 회장, 25일 트럼프 만난다...한국 시장 직접 소개

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트럼프 대통령, '오피셜트럼프' 상위 보유자 297명 대상 만찬

송치형 회장 참석해 '한국 디지털자산 시장' 주제발표

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 송치형 두나무 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령과 만난다.

23일 업계에 따르면 송 회장은 오는 25일 미국 플로리다 마러라고 리조트에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 개최하는 트럼프 밈코인 '오피셜 트럼프' 상위 보유자 대상 행사에 참석한다. 오피셜 트럼프 코인 상위 보유자 297명을 대상으로 열리는 만찬과 콘퍼런스다.

송치형 두나무 회장. (사진=두나무)

송 회장은 이 자리에서 한국 디지털자산 시장의 역동성과 업비트 현황을 주제로 발표할 예정이다. 오피셜 트럼프 측은 송 회장을 '한국 최대 가상자산 거래소 업비트를 창업한 억만장자'로 소개했다.

가상자산업계에서는 이번 만남이 단순 이벤트를 넘어 한국 디지털자산 시장의 글로벌 영향력을 상징한다고 평가한다. 미국 가상자산 인사들이 참여하는 행사에 국내 거래소 창업자가 공식 발표자로 나선다는 점에서 의미가 있다는 분석이다.

이번 행사에는 송 회장 외에도 ▲파올로 아르도이노 테더 CEO ▲캐시 우드 아크인베스트 창립자 ▲권투 챔피언 마이크 타이슨 ▲유명 벤처투자자 팀 드레이퍼 ▲유명 작가 토니 로빈스 ▲유명 비트코인 투자자 앤서니 폼플리아노 등이 발표자로 참여할 예정이다.

romeok@newspim.com