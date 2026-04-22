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송치형 '총수 지정' 부상, 합병 '규제 변수' 늘어나는 두나무

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  • 두나무가 22일 네이버파이낸셜 합병 추진 중 규제 변수에 직면했다.
  • 공정위 기업결합 심사 지연에 송치형 회장 총수 재지정 논란이 부상했다.
  • 합병 지연과 IPO 일정 차질 우려 속 당국 판단에 관심 쏠린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공정위 총수 지정 앞두고 최대주주 규제 필요성 제기
네이버파이낸셜 합병 심사 지연..."시장 영향 면밀 검토"
국회발 가상자산규제 강화 움직임 여전 속 추가 부담
합병 변수 확대 우려..."사업 시너지 중시해야" 지적도

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 두나무가 네이버파이낸셜과의 합병을 추진하는 과정에서 규제 변수에 잇따라 직면했다. 기업결합 심사 지연에 이어 최대주주인 송치형 회장의 '동일인(총수)' 재지정 가능성까지 거론되며 불확실성이 커지고 있다.

국회발 가상자산 규제 강화 움직임이 이어지는 가운데 최대주주를 둘러싼 변수까지 겹치면서 합병 차질 우려도 제기된다. 최종 목표인 기업공개(IPO) 일정에도 영향을 미칠 수 있어 당국 판단에 관심이 쏠린다.

22일 업계에 따르면 공정거래위원회는 이르면 다음주 '2026년도 공시대상기업집단 및 상호출자제한기업집단 지정 현황'을 발표할 예정이다. 공정위는 매년 5월 1일 대기업집단과 동일인을 지정해 공시한다.

2025년 11월 27일 경기도 성남시에 위치한 네이버 1784에서 열린 3사 공동 기자간담회에서 송치형 두나무 회장이 기자들의 질의에 답변하고 있다. [사진=네이버]

◆"최대주주가 합병 최대 변수"...송치형 총수 재지정 부상

두나무는 2022년 자산 10조원을 넘기며 상호출자제한집단으로 지정됐다. 당시 송 회장이 동일인이었지만 2024년부터는 법인으로 변경됐다. 개인 및 친족의 계열사 지배력 요건 등을 충족할 경우 동일인을 법인으로 전환할 수 있도록 한 공정거래법 개정에 따른 것이다.

개인이 동일인으로 지정되면 특수관계인 부당지원 금지, 주식 보유 및 거래 공시 의무 등 규제가 강화된다. 법적 책임 역시 개인에게 직접 귀속된다.

두나무가 동일인을 법인으로 변경한 것도 이 같은 규제 부담을 완화하기 위한 조치로 해석된다. 현재 송 회장은 두나무 지분 25.5%를 보유한 최대주주다.

하지만 네이버파이낸셜과의 합병을 추진하면서 상황이 달라졌다. 합병 이후 지배구조 변화 가능성이 커지는 만큼, 동일인을 다시 개인으로 지정해 감시를 강화해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다.

업계 관계자는 "합병 이후 상장을 추진하는 상황에서 지분 구조와 의결권 관계가 핵심 변수"라며 "최대주주를 개인으로 명확히 지정해 관리하는 것이 필요하다는 시각이 있다"고 말했다.

◆합병 앞두고 잇단 규제 변수에 "사업 시너지 집중해야"

두나무와 네이버파이낸셜이 당초 계획에 따라 1:3 비율로 합병(주식교환비율 1:2.54)하면 송 회장의 지분율은 19.5%로 감소하고 네이버는 17%로 2대 주주에 오를 것으로 보인다.

다만 네이버는 송 회장 및 김형년 부회장(10%) 등 현 두나무 경영진으로부터 의결권을 위임받을 것으로 보인다. 이 경우 송 회장은 경영에는 깊게 관여하지만 실지배 규제에서는 한발 벗어나는 상황이 발생할 수 있다.

두나무가 합병 이후 상장을 추진할 경우 국내보다는 해외(나스닥)가 될 가능성이 높다는 관측도 나온다. 국내 증시는 중복상장 규제가 강화되고 있어 이미 모회사인 네이버가 상장된 상황에서는 도전이 쉽지 않기 때문이다.

해외 상장이 현실화되면 합병법인의 최대주주인 송 회장에 대한 경영상 규제는 당국 손을 떠날 수 있다. 이미 쿠팡 김범석 의장의 사례로 이런 우려가 현실화된바 있다. 지금부터 송 회장에 대한 총수 재지정으로 사전 규제를 강화해야 한다는 주장이 나오는 이유다.

이미 공정위는 이번 합병을 정밀하게 살펴보며 추가 자료 제출을 요구, 최대 3개월까지 기업 결합 심사가 연기될 수 있다는 관측이 나온다. 이에 양사는 주식교환을 위한 주총 일정을 5월 22일에서 8월 18일로 늦췄으며 거래 종결 일정도 6월 30일에서 9월 30일로 연기했다.

합병이 끝나면 네이버가 네이버파이낸셜을 통해 두나무를 지배하는 구조가 만들어지는데, 이에 대한 금융당국의 대주주 적격성 심사도 여전히 진행중이다. 곳곳에서 규제 변수가 발생하는 상황에서 송 회장 총수 재지정 논란까지 더해지는 형국이다.

업권에서는 합병에 따른 사업적 시너지가 지나치게 외면받고 있다는 목소리도 있다. 하지만 가상자산시장의 지속성장을 위해서는 금융권 수준의 관리 감독 강화가 필요하다는 주장이 중론이라는 점에서 지속적인 규제 강화를 불가피할 전망이다.

두나무측은 "디지털금융 패러다임 전환기에 글로벌 빅테크와 경쟁하기 위한 양사의 결합 취지를 성실히 설명하고 있다. 합병이 잘 종결될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라는 원론적인 입장을 전해왔다. 

peterbreak22@newspim.com

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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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