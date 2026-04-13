두나무, 써클과 MOU… 교육과 규제 준수 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 업비트 운영사 두나무가 글로벌 인터넷 금융 플랫폼 서클과 13일 디지털 자산 시장 발전을 위한 MOU를 체결했다.
- 양사는 교육·규제 준수·투명성을 기반으로 협력하며 스테이블코인 등 디지털 자산 전반에 대한 교육을 추진한다.
- 제도권 내 건전한 디지털자산 생태계 조성을 위해 책임 있는 혁신을 가속화할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 업비트 운영사 두나무가 글로벌 인터넷 금융 플랫폼 '서클'과 디지털 자산 시장의 건전한 발전을 위한 포괄적 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.
양사는 교육·규제 준수·투명성을 기반으로 협력 체계를 구축하고, 이번 협약을 계기로 국내 디지털자산 시장의 건전한 혁신을 위한 협력을 이어갈 계획이다. 우선 스테이블코인 등 디지털 자산 전반에 대한 교육을 추진해 시장 참여자의 정보 접근성을 높이고, 신뢰 기반 생태계 조성을 도모한다는 방침이다.
오경석 두나무 대표는 "규제 친화적인 디지털자산 사업 운영 노하우가 있는 써클과 협력하게 되어 기쁘다"며 "제도권 내에서 건전한 디지털자산 생태계를 만들어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.
제레미 알레어 써클 대표는 "한국은 디지털자산 혁신에 있어 매우 중요한 시장"이라며 "강력한 규제 준수를 바탕으로 교육 및 책임 있는 혁신을 가속화하기 위해 두나무와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"고 전했다.
eoyn2@newspim.com