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조선동종 완성작 '남양주 봉선사 동종', 국보 된다

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  • 국가유산청은 23일 조선 전기 대형 동종 '남양주 봉선사 동종'을 국보로 지정했다.
  • '남양주 봉선사 동종'은 1963년 보물로 지정됐다가 조선시대 동종의 전형을 완성한 기준작으로 평가돼 국보로 승격했다.
  • 고려시대 청자 상감 반과 조선시대 초상화 등 3건도 보물로 새로 지정했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 조선 전기의 대형 동종 '남양주 봉선사 동종'을 국가지정문화유산 국보로 지정했다고 23일 밝혔다.

이날 국가유산청에 따르면 '남양주 봉선사 동종' 외에도 고려시대 상감 청자인 '청자 상감쌍룡국화문 반', 조선시대 초상화인 '유효걸 초상 및 궤'를 국가지정문화유산 보물로 지정하며, 이미 지정되어 있는 보물 '윤증 초상 일괄'에는 초상 1점과 영당기적 1점을 추가해 지정했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 남양주 봉선사 동종. [사진=국가유산청] 2026.04.23 alice09@newspim.com

1963년 보물로 지정되었다가 이번에 국보로 지정된 '남양주 봉선사 동종'은 조선의 제8대 국왕 예종이 부왕의 명복을 빌고자 봉선사를 창건하고 제작하여 모신 동종이다.

이 동종은 조형적으로 중국 동종의 양식을 부분적으로 수용하되 한국 동종의 문양 요소가 반영된 작품으로, 조선 전기 동종 양식의 완성작으로 평가된다.

강희맹이 짓고, 정난종이 쓴 주종기에는 제작 배경, 제작 연대, 봉안처, 제작 장인 등이 담겨 있는데 일부 장인은 흥천사명 동종이나 옛 보신각 동종 제작에도 참여하였음을 알 수 있다.

'남양주 봉선사 동종'은 조선 전기 왕실 발원 대형 동종 가운데 유일하게 현재까지 이운 없이 제작 당시의 봉안처인 봉선사 종각에 그대로 봉안되어 있다는 점, 균열이나 구조적 결함이 거의 없고 보존 상태 또한 양호하다는 점, 한국 동종의 양식사에서 조선시대 동종의 전형을 완성한 기준이 되는 작품이라는 점에서 국보로 지정해 보호할 필요가 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 유효걸 초상 및 궤. [사진=국가유산청]  2026.04.23 alice09@newspim.com

이번에 보물로 지정된 '청자 상감쌍룡국화문 반'은 13세기경 제작된 것으로 추정된다. 이 작품은 굽이 없는 형태로, 내외면에 빼곡하게 상감과 음각 기법을 통해 다양한 문양이 표현됐다.

내면 바닥에는 쌍룡문을 배치하였으며 그 배경에 파도문(물결흐름을 형상화한 무늬)을 표현하였는데, 두 마리 용이 배치된 것은 이례적인 사례이다.

이 작품은 수리되거나 보수된 부분이 없이 보존 상태가 우수하며, 유색 및 유면 등의 상태가 조형적으로 매우 탁월하다. 13세기 청자가 도달한 완숙한 경지를 보여주는 사례이며, 왕실용 청자의 특성을 파악할 수 있는 학술적 가치가 높다.

천안박물관에서 관리 중인 '유효걸 초상 및 궤'는 인조반정의 공신이었던 이괄이 일으킨 반란을 진압하여 진무공신 2등에 책봉된 유효걸의 초상화와 이를 보관한 궤이다.

1624년(조선 인조 2)에 책봉된 진무공신의 공신교서 및 공신화상의 제작, 배포는 이듬해인 1625년에 이루어졌는데, 그 관련 내용이 '정사진무양공신등록'에 전한다.

족자 형태로 장황되어 있는 이 작품은 갈색의 얼굴과 가는 선의 표현 등 17세기 초반의 공신화상과는 다른 특징도 보이고 있다. 또한 흉배의 바탕에 보이는 금색 물결무늬 또한 이전의 공신화상과 대비된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 청자 상감쌍룡국화문 반. [사진=국가유산청]  2026.04.23 alice09@newspim.com

무엇보다 이 작품은 당시 함께 제작된 것으로 보이는 초상화를 보관하는 궤가 함께 전하고 있다는 점에서 의미가 있다. 또한 보존상태가 양호하며, 진무공신화상 중 우수하여 가치가 있다.

보물로 지정되어 있는 '윤증 초상 일괄'에는 초상 1점과 영당기적 1점을 추가로 지정한다.

윤증가에서는 최초로 윤증 초상화가 제작된 이래 일정 시기마다 당대 최고 수준의 화가를 초빙하여 이모본을 지속적으로 제작하였고, 그 제작 과정에 대한 내용을 '영당기적'에 정리했다.

이모본에는 각 화가들이 활약하던 시기의 화풍과 개성적인 수법이 가미되어, 각 화가와 시기의 수법을 보여준다는 점에서 미술사적 가치가 높다.

국가유산청은 "이번에 국보로 지정된 '남양주 봉선사 동종', 보물로 지정된 '청자 상감쌍룡국화문 반', '유효걸 초상 및 궤' 등에 대해 지방자치단체, 소유자(관리자) 등과 적극행정의 자세로 협조해 체계적으로 보존·활용해 나갈 계획"이라고 전했다.

alice09@newspim.com

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