충북도, 민선8기 마지막 '시장·군수회의' 개최…상생협력·정책연속성 강조

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 23일 시장·군수회의를 개최했다.
- 도-시군이 의료비후불제 등 현안 공유와 협력을 논의했다.
- 시군이 산림치유원 유치 등 지원을 건의했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도는 23일 도청 대회의실에서 '2026년 시장·군수회의'를 개최했다.
김영환 지사 주재로 11개 시군 시장·군수 권한대행들이 참석한 가운데 민선8기 마무리 단계에서 도-시군 정 주요 현안을 점검하고 지역 상생 전략을 논의했다.
충북도는 이날 ▲의료비후불제 지원사업 홍보 협조▲장애인 일하는 밥퍼 작업장 확대▲도청 '문화의 바다' 홍보·활용▲충북형 도시농부 안정 운영·확대▲여름철 호우 대비 상하수도 관리 등 현안을 시군에 공유하고 협력을 요청했다.
반면 시군들은 ▲국립 제천산림치유원 유치▲지방상수도 확대 사업▲군지역 임산부 교통비 지원 등 지역 현안에 대한 도의 적극 지원을 건의했다.
김영환 지사는 "민선8기가 마무리 단계에 접어들고 있다"며 "지금 중요한 것은 추진 정책이 차질 없이 마무리돼 도민이 실질적으로 체감할 수 있는 성과로 완성되는 것"이라고 강조했다.
이어 "각 시군에서도 끝까지 적극 협조해 달라"며 정책 연속성과 현장 실행력을 당부했다.
baek3413@newspim.com