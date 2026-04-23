단양군, 2027년 주민참여예산 제안사업 공모

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재난 예방 사업 등 안전 관련 제안 우선 검토

군민 의견 반영해 실질적 예산편성 적극 추진



[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =단양군은 군민이 예산편성 과정에 직접 참여해 지역에 꼭 필요한 사업을 제안할 수 있도록 '2027년 예산편성을 위한 주민참여예산 제안사업 공모'를 실시한다고 23일 밝혔다.

이번 공모는 오는 7월 31일까지 진행되며, 단양군민은 물론 단양군 소재 직장·단체·학교에 소속된 사람이면 누구나 참여할 수 있다.

주민제안사업 공모 안내문.[사진=단양군] 2026.04.23 choys2299@newspim.com

참여를 희망하는 주민은 주민e참여 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하거나 우편 또는 단양군청 예산팀, 가까운 읍·면사무소를 방문해 제안서를 제출하면 된다.

제안 대상은 단양군에 꼭 필요한 주민 체감형 사업 전반이다.

특히 재해·재난 및 각종 안전사고 예방과 관련된 사업은 우선 검토 대상으로 반영해 군민 안전과 직결되는 사업이 적극 추진될 수 있도록 할 계획이다.

이번 공모는 군민의 다양한 의견을 군정에 반영하고, 일상에서 체감할 수 있는 사업을 발굴하기 위해 마련됐다.

접수된 사업은 관련 부서의 검토와 주민참여예산위원회 심사를 거쳐 2027년도 예산안에 반영되며, 이후 군의회 승인을 통해 최종 확정된다.

군 관계자는 "군민의 일상에 실질적인 도움이 되는 참신하고 실효성 있는 제안이 많이 접수될 수 있도록 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

choys2299@newspim.com