국립중앙청소년수련원·아산시청소년재단, 청소년 성장 지원 맞손

다문화 청소년 지원 강화

돌봄 공백 해소 공동 대응

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국립중앙청소년수련원은 아산시청소년재단과 청소년 성장 지원 및 지역사회 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 두 기관이 보유한 인프라를 연계해 청소년에게 다양한 성장 기회를 제공하고 지역 내 복지 사각지대를 줄이기 위해 추진됐다. 협약에 따라 양측은 청소년 성장 지원 협력을 비롯해 다문화 청소년 대상 사업 운영, 돌봄 공백 해소, 지역사회 현안 대응과 신규 사업 발굴 등 4개 분야에서 협력을 확대하기로 했다.

국립중앙청소년수련원과 아산시청소년재단 관계자들의 모습. [사진=국립중앙청소년수련원]

특히 이번 협력은 중도입국 청소년과 다문화가정 청소년이 많은 지역 여건을 반영했다는 점에서 의미가 있다. 양 기관은 지역 특성에 맞춘 캠프와 청소년활동 프로그램을 지원하고, 이를 계기로 청소년이 체감할 수 있는 사업을 넓혀갈 계획이다.

아울러 정기 실무협의체도 꾸려 지역 현안을 함께 점검하고 후속 사업을 구체화할 방침이다. 이를 통해 단발성 행사에 그치지 않고 지역사회와 연계한 지속적인 청소년 지원 체계를 만들어가겠다는 구상이다.

정철상 국립중앙청소년수련원장은 "아산시청소년재단과의 협력은 지역 청소년들에게 더 넓은 세상을 경험하게 하는 소중한 마중물이 될 것"이라며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 소통하며 모든 청소년이 차별 없이 꿈을 키울 수 있는 환경을 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com