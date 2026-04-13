국립중앙청소년수련원, 대만 청소년 글로벌 캠프 성료…문화 체험 호평

AI 핵심 요약beta
- 국립중앙청소년수련원이 13일 대만 청소년 대상 2026 NYC 글로벌 캠프를 마무리했다.
- 9일부터 10일까지 1박2일 일정으로 28명 참가자가 국궁 등 체험 프로그램에 참여했다.
- 융합형 프로그램이 호평받았고 해외 유치 확대 방침을 밝혔다.
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국궁·레이저사격·모둠북 등 프로그램 운영
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립중앙청소년수련원은 대만 청소년을 대상으로 한 '2026 NYC 글로벌 캠프'를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.
이번 캠프는 한국을 찾은 대만 청소년들에게 단순 관광을 넘어 교육적 의미를 담은 전문 청소년 활동을 제공하고, 이를 통해 국가 이미지를 높이며 글로벌 리더십을 키우기 위해 마련됐다. 캠프는 지난 9일부터 10일까지 1박 2일 일정으로 진행됐다.
참가자는 대만 중학교 1학년부터 고등학교 1학년까지의 청소년과 인솔자 등 총 28명이었다. 이들은 국립중앙청소년수련원이 운영하는 특성화 프로그램에 참여하며 한국 청소년 활동을 직접 체험했다.
참가자들은 캠프 기간 동안 한국 전통 무예인 국궁을 비롯해 디지털 기반 레이저 사격, 문화예술 감수성을 높이는 모둠북 활동 등에 참여했다.
국립중앙청소년수련원은 "언어 장벽을 넘어 몸으로 익히는 체험 중심 프로그램을 구성했고 특히 디지털 기술과 야외활동을 결합한 융합형 프로그램이 참가자들로부터 좋은 반응을 얻었다"며 "이번 캠프가 한국 청소년 활동의 강점을 해외에 알리는 계기가 됐다. 앞으로도 해외 여행사와 교육기관과의 협력을 넓혀 외국인 청소년 유치를 위한 맞춤형 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
정철상 국립중앙청소년수련원장은 "이번 캠프는 단순한 관광을 넘어 한국 청소년 활동의 우수성을 세계에 알리는 소중한 기회였다"며 "해외 여행사와 교육기관과의 파트너십을 강화해 외국인 청소년 대상 맞춤형 프로그램을 계속 늘려가겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com