국립중앙청소년수련원, 봄 맞아 일반인에 숙소 개방

AI 핵심 요약beta
- 국립중앙청소년수련원이 8일 4월부터 5월 숙박시설 대국민 개방 행사를 발표했다.
- 1차 18~19일, 2차 8~10일, 3차 15~16일에 2~4인실로 운영한다.
- 자연환경 공유와 자유 여행을 위해 체험 없이 숙소 이용에 초점 맞췄다.
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벚꽃·녹음 감상하며 천안 목천 일대 여행
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 국립중앙청소년수련원이 봄 시즌을 맞아 숙박시설을 일반인에게 개방하는 '대국민 숙소개방 행사'를 진행한다.
한국청소년활동진흥원이 운영하는 국립중앙청소년수련원은 4월부터 5월까지 3회에 걸쳐 대국민 숙소개방 행사를 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 그동안 청소년 단체 활동 위주로 운영되던 수련원 숙박시설을 일반 국민에게도 개방해, 수련원이 위치한 충남 천안 목천 일대의 자연환경을 함께 나누기 위해 마련됐다.
숙소 개방은 총 3차로 진행된다. 1차는 4월 18~19일, 2차는 5월 8~10일, 3차는 5월 15~16일 일정으로 운영되며 이 가운데 2차는 최대 2박까지 이용할 수 있다. 숙소는 차수별로 2인 1실 또는 4인 1실 형태로 제공된다.
이번 행사는 별도의 체험 프로그램 없이 숙소 이용에 초점을 맞췄으며 이용객이 주변 관광지와 연계한 여행 일정을 자유롭게 구성할 수 있도록 했다.
신청 방법과 세부 안내는 한국청소년활동진흥원 통합예약 시스템 내 '중앙수련원 모집' 게시물에서 확인할 수 있다.
정철상 국립중앙청소년수련원 원장은 "중앙수련원의 봄은 매년 감탄을 자아낼 만큼 아름다운 장관을 연출하는 시기"라며 "일상에 지친 국민들이 아름다운 봄의 기억을 담아가길 바란다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com