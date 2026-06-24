국가인재DB 40만명 정보 최신화 착수…국민이 직접 등록·수정

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인사처, 9월까지 국가인재데이터베이스 정기 현행화 실시

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부 주요 직위 인선에 활용되는 국가인재데이터베이스(국가인재DB)의 인물정보 최신화 작업이 본격 추진된다.

인사혁신처는 오는 9월까지 '국가인재데이터베이스 정기 현행화' 기간을 운영한다고 24일 밝혔다.

국가인재DB는 정부가 주요 직위 임용과 각종 위원회 구성 시 적합한 인재를 발굴·추천하기 위해 구축한 국가 차원의 인물정보 관리 시스템이다. 올해 5월 말 기준 등록 인원은 40만8931명에 달한다.

[자료=인사처]

인사처는 매년 정기 현행화를 통해 경력과 전문분야, 학력 등 인재 정보를 최신 상태로 관리하고 있다.

기존 등록자는 문자메시지와 전자우편으로 안내받은 뒤 국가인재DB 누리집에 접속해 직접 정보를 수정할 수 있다. 이력서를 전자우편으로 제출해 갱신하는 것도 가능하다.

국가인재DB에 등록되지 않은 국민도 직접 신규 등록할 수 있다.

인사처는 이번 현행화 기간 동안 참여를 독려하기 위해 본인 정보를 수정하거나 신규 등록한 참가자를 대상으로 추첨을 통해 500명에게 소정의 경품을 제공하는 이벤트도 진행한다.

국가인재DB는 정부 각 기관이 위원회 위원, 개방형 직위, 공공기관 임원 후보자 등 인재 추천을 요청할 경우 활용된다. 인사처는 등록된 정보를 바탕으로 적합한 후보자를 복수 추천해 기관의 인재 선발을 지원하고 있다.

실제로 지난해에는 총 1만8242개 직위에 대해 7만4773명의 후보자를 추천한 것으로 집계됐다.

abc123@newspim.com