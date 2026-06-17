일하면서 쉼 얻는다…인사처, 태안서 '마음채움 워케이션' 운영

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처가 저연차·격무 공무원들을 대상으로 충남 태안에서 원격근무와 재충전, 지역 상생 활동을 결합한 '마음채움 워케이션(Workation)' 프로그램을 운영했다.

인사혁신처는 지난 16일부터 이틀간 충남 태안군 일대에서 저연차 및 업무 강도가 높은 직원을 대상으로 한 '마음채움 원격근무(워케이션)'를 실시했다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 근무 방식 혁신의 일환으로 추진됐으며, 업무 몰입 환경 조성과 심리적 재충전, 지역사회 상생, 조직문화 개선을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

16일 충남 태안군 아일랜드 리솜에 마련된 원격근무(워케이션) 공간에서 인사혁신처 직원들이 근무를 하고 있다. [사진=인사혁신처]

참가 직원들은 1박 2일 동안 바다와 숲이 어우러진 자연 친화적 환경에서 원격으로 업무를 수행했다. 인사처는 직원들이 업무에 집중할 수 있도록 집중 근무시간을 운영하고, 업무 장소도 자유롭게 선택할 수 있도록 했다.

인사처는 전 직원이 5G 기반 무선 노트북을 활용하고 있어 태안에서도 사무실과 동일한 환경에서 업무를 수행할 수 있었다고 설명했다.

업무 이후에는 낙조 감상과 허브농원 방문 등 다양한 힐링 프로그램이 진행됐으며, 조직문화 개선을 위한 소통 프로그램도 마련됐다.

특히 'OX 토크' 프로그램에서는 조직생활과 소통 방식, 업무 부담, 일하는 문화 등에 대한 직원들의 다양한 의견이 자유롭게 공유됐다.

행사에 참여한 적극행정과 이진아 주무관은 "바다를 바라보며 일하니 마음은 쉬고, 업무에는 더 집중할 수 있었다"면서 "해변 쓰레기 줍기(플로깅) 활동으로 지역에 작은 보탬이 된 점도 특별하고 의미있었다"고 말했다.

인사처는 이번 프로그램에서 제기된 의견을 바탕으로 저연차 공무원 지원과 조직문화 개선, 유연근무 활성화 등 공직사회 근무 혁신 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.

김성훈 인사처 차장은 "자연 속에서 업무에 몰입하고 재충전하면서도, 지역경제와 환경보호, 조직문화 개선까지 함께 생각한 의미 있는 행사였다"며 "앞으로도 공직 사회에 유연하고 활력있는 근무 문화를 확산할 수 있도록 다양한 프로그램들을 발굴해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com