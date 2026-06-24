소방청, 119구급대원 응급분만 전문교육…현장 대응역량 강화

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 병원 밖에서 발생하는 응급분만 상황에 대비해 119구급대원의 현장 대응 역량 강화에 나섰다.

소방청은 지난 23일 119구급대원을 대상으로 '응급분만 전문교육'을 실시했다고 24일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 교육은 분만이 임박한 산모 발생 시 병원 미수용이나 이송 지연 등으로 현장에서 직접 분만 처치가 필요한 상황에 대비하기 위해 마련됐다.

소방청에 따르면 최근 3년(2023~2025년) 동안 구급대원이 병원 도착 전 현장에서 분만 처치를 수행한 사례는 총 317건에 달한다.

교육에는 유튜브 채널 '우리동네 산부인과'를 운영하는 홍혜리 산부인과 전문의를 비롯해 이재일 산부인과 전문의, 이재현 소아청소년과 전문의 등이 강사로 참여했다. 이들은 응급분만 상황에서 필요한 산모 처치와 신생아 응급관리 요령 등 현장 중심의 실무 교육을 진행했다.

특히 최신형 분만 시뮬레이션 마네킹을 활용해 실제 응급 상황과 유사한 환경을 구현하고, 분만 단계별 대응 절차와 신생아 처치 방법을 반복 실습하는 시간을 가졌다.

이날 교육 현장에는 소아청소년과 전문의 출신인 국회 보건복지위원회 소속 이주영 의원도 참석해 구급대원들을 격려했다.

최용철 소방청장 직무대행은 "이번 교육을 통해 구급대원의 응급분만 대응능력을 높이고, 산모와 신생아의 생명을 보호하기 위한 병원 전 응급의료 서비스의 전문성을 강화해 나갈 방침이다"고 말했다.

abc123@newspim.com