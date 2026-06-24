중부전선 화천서 북한군 1명 야간 귀순… "경계선 작업 병력 이탈 가능성"

AI 핵심 요약beta
- 우리 군은 23일 밤 중부전선 화천 인근에서 북한군 1명의 신병을 확보했다고 밝혔다
- 군은 해당 남성 군인을 야간에 포착·추적해 안전하게 유도했으며 신원·동기·남하 경로를 관계기관 합동으로 조사 중이다
- 최근 군사분계선 일대에서 북한군 귀순과 경계선 작업 정황이 이어지는 가운데 이번에도 작업 투입 병사의 이탈 가능성을 두고 조사 중이다
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군·국정원 합동 조사 착수
"북한군 경계선 작업 중 이탈 가능성 주시"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 우리 군은 6월 23일 화요일 밤, 중부전선 화천 인근 군사분계선 일대에서 북한군으로 추정되는 인원 1명의 신병을 확보했다고 밝혔다.
군 당국은 "해당 인원(남자 군인)을 야간에 포착해 추적·감시한 뒤 안전하게 유도해 신병을 확보했으며, 현재 군 관계기관에서 신원·동기·남하 경로에 대해 합동 조사를 진행 중"이라고 전했다.
군은 사건 발생 지점을 "중부전선 화천 근방 "으로 특정하면서도, 구체적인 좌표·부대 배치 상황은 향후 조사 결과와 북측 반응 등을 종합해 공개 여부를 검토하겠다는 입장이다.
이번 사건은 최근 몇 년 사이 동·중부전선에서 북한군이 군사분계선을 넘어 귀순한 사례가 간헐적으로 이어지고 있는 흐름 위에서 발생했다. 2024년 8월에는 동부전선 강원도 고성 지역에서 북한 군인 1명이 군사분계선을 걸어서 넘어와 귀순 의사를 밝혔고, 우리 군이 신병을 확보해 관계기관에 인계한 바 있다.
2025년 10월에도 중부전선에서 북한군 1명이 군사분계선을 넘어 귀순했고, 당시 합동참모본부는 "군사분계선을 넘어온 북한군 1명의 신병을 확보해 조사 중"이라고 발표했다. 이와 별개로 같은 달 북한군 20여 명이 군사분계선 남쪽 800m 안팎까지 내려와 우리 군이 경고사격을 실시한 사건이 뒤늦게 확인되기도 했다.
군 관계자는 이번 귀순사건에 대해 "최근 북한군이 군사분계선 일대에서 지뢰 제거·매설, 철책 보강, 경계선 표식 정비 등 이른바 '경계선 작업'을 진행해온 정황이 여러 차례 포착됐다"면서 "이번에 확보한 북한군이 이런 작업에 투입됐다가 이탈해 남하했을 가능성도 배제하지 않고 조사 중"이라고 밝혔다.
gomsi@newspim.com