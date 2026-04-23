'탑건' 시리즈, 40주년 기념 특별 상영…4DX·돌비·광음시네마서 본다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '탑 건'과 '탑건: 매버릭'이 오는 5월 13일, 개봉 40주년을 기념해 국내 재개봉을 확정 짓고 특별 포스터와 예고편을 공개했다.

역대 최고의 항공 액션 블록버스터 '탑 건' 시리즈가 개봉 40주년을 기념하여 오는 5월 13일 극장으로 돌아온다. 이번 특별 상영은 '탑 건'과 '탑건: 매버릭'을 대형 스크린에서 다시 만날 수 있는 기회로, 시리즈 팬들의 뜨거운 반응이 기대된다.

블록버스터의 정수를 보여준 '탑 건'의 서사를 완벽하게 이어가는 '탑건: 매버릭'은 국내에서만 824만 명 이상의 관객을 동원하며 전 세대를 아우르는 '탑건 신드롬'을 일으킨 바 있다. 항공 액션의 바이블로 자리 잡은 이 시리즈는 반드시 극장에서 관람해야 할 '필람 무비'의 대명사가 되었다. 특히 이번 40주년 기념 상영은 장르적 쾌감을 극대화한 특수관 포맷을 통해 오직 극장에서만 가능한 최상의 시네마틱 체험을 선사할 예정이다.

[사진=롯데엔터테인먼트]

CGV의 4DX, 스크린X에서는 다채로운 특수효과로 한층 실감나는 체험과 좌우로 확장된 스크린을 통해 상공을 가르는 입체적인 비행을 구현한다. 이어 롯데시네마는 사운드 특화관인 광음시네마의 강력한 우퍼 사운드를 통해 심장을 울리는 거친 엔진의 생동감을 온몸으로 전달한다.. 메가박스는 압도적 색감과 입체적 사운드의 돌비 시네마, 돌비 애트모스를 통해 마치 조종석 한가운데 있는 듯한 완벽한 몰입감을 제공할 예정이다.

특별 상영 소식과 함께 공개된 40주년 기념 예고편은 가슴을 울리는 명장면이 이어지며 눈길을 사로잡는다.'탑 건'의 풋풋했던 '매버릭'(톰 크루즈)의 모습부터 장엄한 비행 시퀀스까지 담아낸 예고편은, 오랜 시간 변치않는 시리즈의 정체성을 한눈에 보여주며 깊은 울림을 전한다.

동시에 베일을 벗은 40주년 기념 콤보 포스터는 긴 시간 동안 하늘을 지켜온 '매버릭'의 상징적인 모습을 담아내 시선을 압도한다. 과거와 현재가 교차하는 비주얼은 시대를 불문하고 관객들의 가슴을 뛰게 만드는 아이콘임을 다시 한번 보여준다.

'탑 건'과 '탑건: 매버릭' 특별 상영은 오는 5월 13일 전국 극장에서 만날 수 있다.

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