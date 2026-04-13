강동원·엄태구·박지현 혼성그룹 변신…'와일드 씽' 6월 3일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 배우 강동원 엄태구 박지현이 13일 영화 와일드씽 개봉을 6월 3일로 확정했다.
- 트라이앵글 그룹이 20년 만 재기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디다.
- 캐릭터 포스터와 예고편 공개로 배우들의 파격 댄스 변신을 예고한다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'로 뭉친 강동원, 엄태구, 박지현 그리고 발라드 가수 오정세까지 배우들의 파격 변신을 예고한 영화 '와일드 씽'이 오는 6월 3일 개봉을 확정 지었다.
'와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화.
이번에 공개된 캐릭터 포스터는 대한민국을 강타할 3인조 혼성 댄스 그룹 '트라이앵글'의 압도적인 존재감으로 시선을 사로잡는다. 먼저 강렬한 레드 컬러를 배경으로 한 '트라이앵글'의 댄스머신 '현우'(강동원)는 독보적인 아우라와 만찢 비주얼을 자랑하며 팀의 중심을 잡는다.
이어 시크한 블루 컬러로 '트라이앵글'의 폭풍래퍼 '상구'(엄태구)가 거침없는 스웨그를 뽐내고, 청량한 그린 컬러와 어우러진 '트라이앵글'의 메인보컬 '도미'(박지현)는 특유의 절대매력을 발산하며 이들이 선보일 환상적인 합을 기대케 한다. 특히 그룹 '트라이앵글'을 상징하는 빛의 삼원색 '빨초파' 컬러를 테마로 각 캐릭터의 개성을 강조해 눈길을 끈다.
함께 공개된 컨셉 예고편은 '트라이앵글'의 데뷔곡 'Love is(러브 이즈)'를 일부 선공개하며, 짧은 순간만으로도 강한 임팩트를 남긴다. 화려한 퍼포먼스와 중독성 강한 멜로디, '트라이앵글'을 상징하는 시그니처 손동작은 실제 2000년대 아이돌을 방불케 하는 배우들의 파격 변신에 대한 기대감과 함께 영화가 전할 유쾌한 에너지와 버라이어티한 볼거리, 확실한 재미를 예고한다.
'트라이앵글'의 멤버로는 장르불문 독보적인 매력을 선보이는 대한민국 대표 배우 강동원이 팀의 리더 '현우'로, 매 작품 강렬한 존재감을 드러내는 엄태구가 팀의 막내 '상구'로, 영화와 시리즈를 넘나들며 맹활약 중인 대세 배우 박지현이 팀의 센터 '도미'로 뭉쳐 싹쓰리, 올데이 프로젝트를 잇는 올여름 역대급 혼성 댄스 그룹의 탄생을 알린다. 여기에 레전드 캐릭터 제조기 오정세가 고막 남친 '성곤' 역을 맡아 발군의 코미디 연기로 극에 활력을 불어넣는다.
또한, 1,626만 관객을 동원한 대한민국 대표 코미디 영화 '극한직업'의 제작사 어바웃필름과 '해치지않아'를 연출한 손재곤 감독이 의기투합해 쉴 새 없이 터지는 강력한 웃음을 선사할 전망이다.
올여름 극장가, 웃음 차트 올킬을 노리는 영화 '와일드 씽'은 6월 3일 관객들과 만난다.
jyyang@newspim.com