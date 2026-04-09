롯데시네마, '르세라핌 VR 콘서트 : 인비테이션' 단독 개봉

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 9일 르세라핌 VR 콘서트 단독 개봉했다.
- 15일부터 월드타워 3관을 전용 상영관으로 전환했다.
- 공식 머치 출시와 주차별 특전 이벤트도 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 롯데시네마가 걸그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 첫 번째 VR 콘서트 'LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION'을 단독 개봉한다.
롯데시네마는 4세대 걸그룹 '르세라핌'의 퍼포먼스를 최첨단 VR 기술을 통해 눈앞에서 생생하게 체험할 수 있는 'VR 콘서트'를 월드타워에서 단독 상영한다. 이번 영화를 통해 현실과 환상이 교차하는 경계에서 쉴 틈 없이 폭발하는 에너지를 느낄 수 있으며 르세라핌의 히트곡을 새로운 차원의 VR로 만나볼 수 있다.
특히 롯데시네마는 오는 15일부터 월드타워 3관을 '르세라핌 VR 전용 상영관'으로 전격 전환해 보다 최적화된 관람 환경을 제공한다. 이와 함께 롯데시네마 월드타워 곳곳을 르세라핌 비주얼로 꾸며 관람 전부터 세계관에 완전히 몰입할 수 있도록 구성할 예정이다. 극장을 방문한 팬들은 자유롭게 인증샷을 남기며 특별한 추억을 쌓을 수 있을 것으로 기대된다.
아울러 VR 콘서트 사상 최초로 극장 내에서 공식 머치를 단독 출시한다. 롯데시네마 월드타워 스위트샵(매점)에서 뷰파인더, 렌티큘러 포토카드팩 등을 선보임으로써 공연의 감동을 소장할 수 있는 기회를 선사할 예정이다.
극장을 찾은 관객들을 위한 다채로운 이벤트도 이어진다. 기본 특전부터 매주 다르게 구성되는 주차별 특전이 선착순 증정되어 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다. '르세라핌 VR 콘서트' 및 이벤트에 관련한 자세한 내용은 롯데시네마 공식 홈페이지 및 앱을 통해 확인할 수 있다.
롯데시네마 관계자는 "이번 르세라핌 VR 콘서트는 전용 상영관을 마련하여 공간 전체가 하나의 콘텐츠가 되도록 기획했다"라며 "공식 머치 출시와 특전 등 다양한 현장 이벤트를 통해 극장에서 더욱 특별한 경험을 하길 바란다"고 전했다.
jyyang@newspim.com