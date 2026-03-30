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투어스 VR 콘서트 '러쉬로드', 역대급 극장 스코어 기록

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 오는 4월 27일 컴백을 앞두고 있는 TWS(투어스)가 팬미팅과 VR 콘서트를 잇는 전방위 활약으로 2026년 1분기 K-POP 씬에서 두각을 드러냈다.

투어스는 지난 27일부터 29일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 열린 두 번째 팬미팅 '2026 TWS 2ND FANMEETING '42:CLUB' IN SEOUL'을 성황리에 마무리했다. 이번 팬미팅은 공연장을 가득 메운 관객들의 열기로 인기를 입증했다.

이 같은 화력은 VR 콘서트를 통해 극장가 흥행으로까지 확장됐다. AMAZE(어메이즈)와 함께 제작한 투어스의 첫 번째 VR 콘서트 '투어스 브이알 콘서트 : 러쉬로드(TWS VR CONCERT : RUSH ROAD)'는 티켓 오픈과 동시에 주요 회차가 빠르게 매진되고, 2차 티켓 오픈 당시 서버가 다운되는 등 뜨거운 관심을 모았다.

[사진=AMAZE]

뿐만 아니라 높은 관람 만족도를 바탕으로 메가박스 실관람객 평점 만점을 기록, 개봉 4주 차에도 전체 무비 차트 1위에 등극하는 등 장기 흥행 흐름을 이어가고 있다. 특히 역대 VR 콘서트 가운데서도 손꼽히는 스코어를 기록하며, 투어스의 파워가 극장까지 확장되고 있음을 보여줬다. 이러한 흐름 속에서 상영 연장을 확정하며 이례적인 흥행 사례로 자리매김하고 있다.

'러쉬로드'는 투어스가 처음 선보이는 VR 콘서트다. 투어스의 화력과 AMAZE의 제작 기술력이 맞물린 대표적인 시너지로 평가된다. 단순 공연 실황을 넘어 아티스트의 인기를 새로운 포맷으로 확장시켰다는 점에서 의미가 크다. 투어스는 VR 콘서트 아티스트로서는 이례적으로 사전 카메라 리허설 과정에 직접 참여해 연출 완성도를 높이며 콘텐츠에 대한 진정성을 더했다. 실제 관람객들 사이에서도 "팬사인회 0열에 있는 느낌", "최근 소비 중 가장 만족스러웠던 경험", "한 번도 안 본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없다" 등의 반응이 이어지며 높은 만족도를 보이고 있다.

투어스는 오는 4월 일본 요코하마 피아 아레나 MM에서 팬미팅을 이어가며 글로벌 행보를 확대할 예정이다. 앞서 미국 아티스트 24kGoldn과 협업한 신곡 'YOU LIKE IT I LOVE IT'을 발표, '제40회 일본 골드 디스크 대상'에서 2관왕을 차지하는 등 음악적 성과 역시 이어가고 있다. 또한 4월 27일 컴백을 앞두고 있어 상승세를 이어갈 전망이다. 

한편, '투어스 브이알 콘서트 : 러쉬로드(TWS VR CONCERT : RUSH ROAD)'는 메가박스 코엑스점에서 단독 상영 중이며, 오는 4월 12일까지 관람할 수 있다.

jyyang@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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