중동 리스크에 내수·수출·투자 '트리플 부진'

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BSI 두 달 연속 80대…코로나 이후 최저 수준 근접

자금사정 3년여 만 최저…원자재·유가 충격에 기업 심리 위축

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국 기업들의 체감 경기가 중동발 불확실성 여파로 좀처럼 회복되지 못하는 흐름이다. 주요 기업들이 내수·수출·투자 전반에서 동반 위축을 예상하는 가운데 자금 사정까지 악화되며 '삼중고' 우려가 커지고 있다.

23일 한국경제인협회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 실시한 기업경기실사지수(BSI) 조사에서 2026년 5월 전망치가 87.5를 기록했다고 밝혔다. BSI가 기준선 100을 밑돌면 전월 대비 경기 악화를 전망하는 기업이 많다는 의미다. 이번 수치는 중동 사태 이후 첫 조사였던 4월(85.1)에 이어 두 달 연속 80대에 머물렀다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

실제 체감 경기는 더 부진했다. 4월 BSI 실적치는 83.2로 집계되며 코로나19 팬데믹 시기였던 2020년 8월(79.8) 이후 5년 8개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

업종별로는 제조업과 비제조업이 동반 부진했다. 5월 제조업 BSI 전망치는 86.5로 3월(105.9) 이후 두 달 연속 기준선을 하회했고, 비제조업도 88.4를 기록하며 지난해 12월 이후 다섯 달째 부정적 흐름을 이어갔다.

제조업 내에서는 의약품(125.0)과 전자 및 통신장비(118.8)가 비교적 양호한 흐름을 보였지만, 비금속 소재 및 제품(71.4), 섬유·의복(71.4), 식음료(72.2), 자동차(82.8), 기계(85.0), 금속가공(85.7), 석유정제·화학(89.7) 등 대부분 업종이 부진했다.

비제조업 역시 여가·숙박 및 외식(123.1), 도·소매(107.8)를 제외한 전기·가스·수도(58.8), 건설(72.5), 운수·창고(75.0), 정보통신(86.7), 전문서비스(92.3) 등 다수 업종에서 부정 전망이 우세했다.

한경협은 중동 분쟁 여파로 유가 충격에 민감한 업종과 중동·아프리카에서 원료를 수입하는 산업을 중심으로 기업 심리가 위축된 것으로 분석했다.

종합경기 BSI 추이 [사진=한경협]

부문별로도 상황은 비슷했다. 내수(90.6), 수출(93.2), 투자(92.6)를 비롯해 고용(93.2), 채산성(90.6) 등 주요 지표가 모두 기준선을 밑돌며 전반적인 경기 둔화 흐름을 나타냈다. 재고 지수(97.7) 역시 공급 차질 영향으로 긍정적으로 해석하기 어려운 상황이다.

특히 자금 사정 악화가 두드러졌다. 자금사정 BSI는 88.0으로 2023년 2월 이후 39개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 원자재 가격 상승과 물류 비용 부담이 확대되면서 기업들의 유동성 압박이 커지고 있다는 분석이다.

이상호 한경협 경제본부장은 "중동 사태의 불확실성이 지속되며 기업 체감 경기가 위축되고 있다"며 "대외 충격이 경쟁력 약화로 이어지지 않도록 석유제품 가격 안정 지원과 함께 원자재 수급 및 생산 차질 최소화를 위한 보완책이 시급하다"고 말했다.

syu@newspim.com