전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

중동 리스크에 내수·수출·투자 '트리플 부진'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국경제인협회가 23일 발표한 기업경기실사지수 조사에서 5월 전망치가 87.5로 기준선 100을 밑돌며 경기 악화를 예상했다.
  • 제조업과 비제조업이 동반 부진하며 4월 실적치는 83.2로 5년 8개월 만에 최저 수준까지 떨어졌다.
  • 자금사정 BSI가 88.0으로 39개월 만에 최저치를 기록하며 원자재 가격 상승과 물류 비용 부담이 기업 유동성을 압박했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

BSI 두 달 연속 80대…코로나 이후 최저 수준 근접
자금사정 3년여 만 최저…원자재·유가 충격에 기업 심리 위축

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국 기업들의 체감 경기가 중동발 불확실성 여파로 좀처럼 회복되지 못하는 흐름이다. 주요 기업들이 내수·수출·투자 전반에서 동반 위축을 예상하는 가운데 자금 사정까지 악화되며 '삼중고' 우려가 커지고 있다.

23일 한국경제인협회는 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 실시한 기업경기실사지수(BSI) 조사에서 2026년 5월 전망치가 87.5를 기록했다고 밝혔다. BSI가 기준선 100을 밑돌면 전월 대비 경기 악화를 전망하는 기업이 많다는 의미다. 이번 수치는 중동 사태 이후 첫 조사였던 4월(85.1)에 이어 두 달 연속 80대에 머물렀다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

실제 체감 경기는 더 부진했다. 4월 BSI 실적치는 83.2로 집계되며 코로나19 팬데믹 시기였던 2020년 8월(79.8) 이후 5년 8개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

업종별로는 제조업과 비제조업이 동반 부진했다. 5월 제조업 BSI 전망치는 86.5로 3월(105.9) 이후 두 달 연속 기준선을 하회했고, 비제조업도 88.4를 기록하며 지난해 12월 이후 다섯 달째 부정적 흐름을 이어갔다.

제조업 내에서는 의약품(125.0)과 전자 및 통신장비(118.8)가 비교적 양호한 흐름을 보였지만, 비금속 소재 및 제품(71.4), 섬유·의복(71.4), 식음료(72.2), 자동차(82.8), 기계(85.0), 금속가공(85.7), 석유정제·화학(89.7) 등 대부분 업종이 부진했다.

비제조업 역시 여가·숙박 및 외식(123.1), 도·소매(107.8)를 제외한 전기·가스·수도(58.8), 건설(72.5), 운수·창고(75.0), 정보통신(86.7), 전문서비스(92.3) 등 다수 업종에서 부정 전망이 우세했다.

한경협은 중동 분쟁 여파로 유가 충격에 민감한 업종과 중동·아프리카에서 원료를 수입하는 산업을 중심으로 기업 심리가 위축된 것으로 분석했다.

종합경기 BSI 추이 [사진=한경협]

부문별로도 상황은 비슷했다. 내수(90.6), 수출(93.2), 투자(92.6)를 비롯해 고용(93.2), 채산성(90.6) 등 주요 지표가 모두 기준선을 밑돌며 전반적인 경기 둔화 흐름을 나타냈다. 재고 지수(97.7) 역시 공급 차질 영향으로 긍정적으로 해석하기 어려운 상황이다.

특히 자금 사정 악화가 두드러졌다. 자금사정 BSI는 88.0으로 2023년 2월 이후 39개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 원자재 가격 상승과 물류 비용 부담이 확대되면서 기업들의 유동성 압박이 커지고 있다는 분석이다.

이상호 한경협 경제본부장은 "중동 사태의 불확실성이 지속되며 기업 체감 경기가 위축되고 있다"며 "대외 충격이 경쟁력 약화로 이어지지 않도록 석유제품 가격 안정 지원과 함께 원자재 수급 및 생산 차질 최소화를 위한 보완책이 시급하다"고 말했다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30
사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동