유정복 인천시장 "중동 수출 중소기업 긴급 자금 등 지원 강화"

인천시, 500억원 경영 안정화 자금 지원·상담 창구 운영

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 중동 사태로 경영에 어려움을 겪는 중동 수출기업 지원에 나섰다.

유정복 인천시장은 "중동 사태로 어려움을 겪는 지역의 중동 수출 중소기업과 관련 기업에 긴급 자금을 지원하고 애로 사항 상담 창구 등을 설치 운영한다"고 22일 밝혔다.

유 시장은 "지역 내 중동 교역 중소기업의 자금난을 덜어 주고 경영 안정화를 돕기 위해 이들 기업에 대한 지원을 강화한다"며 이 같이 말했다.

현장 점검에 나선 유정복 인천시장 [사진=인천시]

시는 최근 1년 이내 중동 지역에 수출 실적이 있는 중소기업과 이들 기업과 거래하는 협력· 납품기업에 모두 500억원의 긴급 경영안정자금을 지원한다.

지원 규모는 업체당 최대 5억원이며 시가 이자 일부를 지원, 2%의 금리에 1년 만기 상환 조건이다. 기존에 경영안정자금을 지원받아 상환 중인 기업도 중복으로 신청할 수 있다.

신청은 오는 26일부터 인천시 중소기업 맞춤형 지원시스템인 '비즈오케이(BizOK)'에서 하면 된다.

시는 또 수출기업의 해외 물류비 지원을 지난해 70개 업체에서 올해는 100개 업체로 늘리고 중동 지역 수출기업을 우선 지원하는 방안을 검토 중이다.

시는 인천테크노파크 수출지원센터에 중동 사태 관련 애로 상담 창구도 운영한다.

hjk01@newspim.com