북중미 월드컵, JTBC·KBS서만 시청한다...MBC·SBS와 협상 결렬

MBC·SBS "일방적 협상 종료 발표 유감"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026년 북중미 월드컵은 JTBC와 KBS 두 채널을 통해 볼 수 있게 됐다. MBC·SBS와 협상은 결렬됐다.

JTBC는 22일 "지상파 방송 3사에 같은 조건을 제시해 21일까지 답신을 받은 결과 KBS와 공동 중계를 확정했다"며 "TV 중계권 재판매를 오늘로 확정 짓고 본격 준비에 돌입한다"고 밝혔다. 업계에 따르면 KBS와 JTBC는 중계권료 140억원에 손을 잡았다. 같은 조건을 제안받은 MBC와 SBS는 '120억원 이상은 어렵다'는 입장을 내며 협상이 틀어졌다.

이번 대회는 6월 11일(현지시간) 개막해 캐나다·미국·멕시코 3국이 공동 개최하며 사상 처음 104경기가 치러진다. JTBC는 "대규모 제작·기술팀을 현지로 파견하고, 배성재 캐스터 등 최고의 중계진을 투입하겠다"며 현지 생중계에 힘을 싣겠다고 예고했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구대표팀. [사진=KFA] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

중계권을 둘러싼 갈등의 뿌리는 이미 한 차례 드러났다. JTBC는 앞서 2026∼2032년 동·하계 올림픽과 2025∼2030년 월드컵 단독 중계권을 확보한 뒤 지상파 3사에 재판매를 추진했지만, 이견 속에 지난 2월 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽을 단독 중계했다. 이 과정에서 '보편적 시청권 침해' 비판이 거세지자, JTBC는 월드컵만큼은 지상파와의 재판매 협상을 재가동했다.

JTBC는 "밀라노 코르티나 동계올림픽에 이어 국민적 관심사인 월드컵 중계권 협상이 길어져 우려가 커진 것에 대해 책임을 느낀다"며 "철저히 준비해 탄탄한 중계방송을 선보이겠다"고 밝혔다.

MBC는 불쾌감을 드러냈다. MBC는 21일 오후 JTBC에 자체 협상안을 제시했지만 JTBC가 공식 답변 없이 언론을 통해 협상 결렬 사실을 먼저 알렸다고 토로했다. MBC 관계자는 "협상 당사자에게 통보하지 않고 일방적으로 협상 종료를 발표한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

SBS 역시 JTBC가 언론을 통해 월드컵 중계권료 협상 결렬을 선언해 부득이하게 중계에 참여하지 못한다며 "매우 안타까운 일"이라고 밝혔다.

월드컵을 둘러싼 JTBC와 지상파 3사의 기 싸움은 여기서 끝나지 않는다. 양측은 2032년까지 동·하계 올림픽과 2030년 월드컵 중계권을 두고 다시 테이블에 마주 앉을 전망이다. MBC는 '향후 예정된 스포츠 대회의 중계권 협상에서도 신의성실의 원칙을 지키며 원만한 타결을 위해 노력할 것'이라고 강조했다.

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