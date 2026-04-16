FIFA 회장 "이란, '확실하게' 북중미 월드컵 참가할 것"

AI 핵심 요약beta
- 인판티노 FIFA 회장이 15일 이란의 2026 월드컵 참가를 확정 지었다.
- 전쟁 속에서도 이란 선수단 출전이 중요하다고 강조했다.
- FIFA는 이란 경기 일정을 원안대로 유지한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잔니 인판티노 FIFA 회장이 전쟁 속에서도 이란의 2026 북중미 월드컵 참가를 다시 한 번 못 박았다.
인판티노 회장은 15일(현지시간) 미국 CNBC '인베스트 인 아메리카 포럼'에 출연해 "이란 팀이 오는 것은 확실하다(for sure)"며 "이란은 반드시 월드컵에 참가해야 한다"고 말했다. 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 이란의 출전 여부에 의문이 제기됐지만, 오히려 그렇기 때문에 이란의 참가가 더 중요하다고 강조했다.
그는 "이란 팀이 오는 것은 확실하다. 물론 그때쯤 전쟁 상황이 평화롭게 변해 있기를 바란다"면서도 "선수단은 국민을 대표할 자격이 있다. 그들은 경기를 원한다"고 했다. 인판티노는 2주 전 튀르키예 안탈리아에서 열린 이란-코스타리카 평가전 현장을 찾아 대표팀과 직접 만난 사실을 언급하며 "이란은 매우 강한 팀이며 선수들은 출전을 간절히 원하고 있다. 스포츠는 지금의 정치 바깥에 있어야 한다"고 말했다.
다만 "우리가 달이 아닌 지구에 살고 있는 이상, 스포츠와 정치를 완전히 분리하는 건 항상 가능한 일은 아니다"라고 현실을 인정하면서 "아무도 스포츠와 정치를 잇는 다리를 놓지 않는다면 우리가 함께 힘을 모아 그 다리를 만들어야 한다"고 덧붙였다.
FIFA는 이미 이란의 경기 일정도 '원안 유지' 입장을 밝힌 상태다. 이란은 북중미 월드컵 조별리그 G조에서 벨기에, 뉴질랜드, 이집트와 한 조에 편성됐으며, 6월 16일 뉴질랜드전과 21일 벨기에전을 미국 로스앤젤레스에서, 27일 이집트전을 시애틀에서 치를 예정이다. 이란 정부와 축구협회 일각에서는 미국 내 경기 장소를 멕시코로 옮겨야 한다는 요구가 나왔지만, FIFA는 "모든 참가국이 이미 발표된 일정에 따라 대회에 나서길 기대한다"며 일정 변경 가능성을 일축했다.
psoq1337@newspim.com