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'케이콘 재팬 2026' 베일 벗었다…올리브영 페스타→K시네마 쇼케이스

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  • CJ ENM이 26년 5월 8일부터 케이콘 재팬 2026 페스티벌 그라운즈 프로그램을 공개했다.
  • 올리브영 페스타 월드투어와 K-푸드 존, K-스토리 존 등 K-라이프스타일 체험 공간을 선보인다.
  • K-시네마 쇼케이스에서 AI 영화 비하인드와 티빙 오리지널 프리미어를 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM이 '케이콘 재팬 2026'의 K-시네마 쇼케이스부터 올리브영 페스타 월드투어까지, 페스티벌 그라운즈의 다채로운 프로그램을 전격 공개하며 기대감을 증폭시키고 있다. 

오는 5월 8일부터 10일까지 3일간 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 개최되는 '케이콘 재팬 2026'은 한층 업그레이드된 '페스티벌 그라운즈'를 통해 K-뷰티, K-푸드, K-스토리 등 최신 트렌드를 총망라한 체험형 공간을 선보인다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 케이콘 재팬 2026. [사진=CJ ENM] 2026.04.22 moonddo00@newspim.com·

'케이콘'은 그동안 K-팝 쇼에 한국형 라이프스타일을 직접 체험할 수 있는 컨벤션을 결합해 글로벌 K-팝 팬과 아티스트가 함께 만들어가는 세계적인 K-페스티벌로 자리매김해왔다. 한국 문화와 음악을 전 세계에 소개하고 신인 아티스트들의 해외 진출 등용문 역할을 이어온 동시에, 다양한 장르를 아우르는 무대를 통해 글로벌 팬들에게 새로운 아티스트를 발견하는 즐거움을 선사해왔다. 

이번 '케이콘 재팬 2026'은 팬과 아티스트가 함께 즐기는 '에브리 K 페스티벌(Every K FESTIVAL)'로써, K-팝을 넘어 K-라이프스타일까지 아우르며 다양한 'K'를 직접 경험하고 발견하는 한층 확장된 경험과 재미를 제공한다. 

먼저, 'K-뷰티 존'에서는 올리브영이 올해 최초로 여는 올리브영 페스타 월드투어의 첫 시작인 '올리브영 페스타 재팬 2026'이 관객들의 눈길을 사로잡을 전망이다. 한국에서만 만나볼 수 있었던 올리브영 인기 매장을 현지에 그대로 구현해 마치 한국을 방문한 듯한 경험을 제공한다. '올영세일'을 비롯해 올리브영 글로벌 앱과 연계된 다양한 체험 이벤트와 전문가의 뷰티 노하우 전수 등 올리브영만의 신뢰도 높은 큐레이션을 제공한다. 또한 오직 K콘 현장에서만 만나볼 수 있는 특별한 구성의 K-뷰티 구디백도 마련돼 팬들의 높은 관심이 기대된다.

글로벌 팬들의 입맛을 공략할 'K-푸드 존'은 한국의 밤거리와 먹자골목을 모티브로 생동감 넘치는 공간을 선보인다. 최근 일본 현지에서 높은 인기를 얻고 있는 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)', '크룽지' 등 트렌디한 K-디저트 브랜드가 참여해 미각적 즐거움을 더한다. 여기에 다양한 한국 스트릿 푸드를 경험할 수 있는 시식 코너도 마련돼, 단순한 먹거리를 넘어 한국 식문화를 오감으로 체험하는 공간으로 운영될 예정이다. 

신설되는 'K-스토리 존'은 드라마와 영화 등 K-스크립티드 콘텐츠를 깊이 있게 체험할 수 있는 시그니처 공간으로 꾸며진다. 약 100석 규모의 'SCREENX' 상영관이 구현돼 CJ 4DPLEX의 3면 확장 스크린 기술을 통해 압도적인 시각적 몰입감을 선사한다. 특히 '케이콘 재팬 2025' 및 2025년에 개봉한 INI, JO1 콘서트 실황 영화의 하이라이트 무대가 SCREENX 포맷으로 상영돼 현장의 열기를 생생하게 전달할 예정이다. 

또한 5월 8일 열리는 'K-시네마 쇼케이스'에서는 제작 과정에 AI 기술이 도입된 미래형 영화들이 베일을 벗는다. '칼: 고두막한의 검', '아덴만', '스테이지 윙스', '오케이 마담 2', '몽중게임' 등 작품을 중심으로 제작 과정에 AI 기술이 접목된 비하인드를 공개할 예정이다. 특히, '명량', '한산: 용의 출현', '노량: 죽음의 바다'로 액션 사극 시리즈 흥행 신화를 쓴 김한민 감독과 영화 '범죄도시'와 드라마 '카지노', '파인:촌뜨기들'을 연출한 강윤성 감독을 비롯해 '오케이 마담' 시리즈를 연출하는 이철하 감독 등 AI 신진 감독들이 차기작 소식과 함께 현재와 미래를 아우르는 K-콘텐츠에 대한 이야기를 전한다.

이어 5월 9일에는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'의 프리미어 하이라이트 상영회가 전 세계 최초로 개최돼 현장을 찾은 관객들에게 특별한 설렘을 선사한다. 스크린 너머의 배우를 직접 만나는 '비욘드 더 스크린'에는 tvN '우주를 줄게'의 배우 박서함과 '폭군의 셰프'의 배우 이채민이 8일과 10일, 각각 현장을 찾아 작품 촬영 비하인드 등 스크린 밖 진짜 모습을 공유하며 팬들과 깊이 있게 소통할 계획이다.

moonddo00@newspim.com

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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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