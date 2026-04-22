기본소득당 신지혜, 광주 광산을 출마…"민주당 독점 타파"

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"고용전환 지원·이익공유제 도입" 약속

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신지혜 기본소득당 최고위원이 광주 광산구을 국회의원 보궐선거에 출마한다고 선언했다.

신 최고위원은 22일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "AI 전환기라는 시대적 변화에 발맞춘 미래 대안으로 광산 주민의 진보정치에 대한 기대에 응답하겠다"고 포부를 밝혔다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 신지혜 기본소득당 최고위원이 22일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.04.22 bless4ya@newspim.com

신 최고위원은 "첨단산업을 키우는 동시에 소수만 배불리는 불평등으로 이어지지 않도록 적극적인 고용전환 지원과 이익공유 제도의 도입도 실현하겠다"고 약속했다.

현재 ▲청년첫경력보장제▲청년AI기본교육 등 핵심 공약을 다듬고 있다. 그는 "민주당 일당독점으로 정체된 지방정치 30년이 광주를 가난한 도시로 만들었다"며 "기본소득당을 광주 제1야당으로 만들어달라"고 호소했다.

특히 "이번 선거는 전남광주특별시의 첫 번째 국회의원을 뽑는 선거"라며 "진보정당들이 행정통합에 머뭇거릴 때 우리당은 통합특별시의 미래를 설계해 왔다. 이재명 정부의 지방주도성장 비전을 가장 잘 이해하고 개혁적으로 견인할 정당"이라고 강조했다.

신 최고위원은 기본소득당 2기 대표로 창당 시기부터 지금까지 당 지도부로서 차세대 진보정당의 성장을 이끌어 왔다.

또 국무총리 산하 사회대개혁위원회 위원, 기본소득당 정치개혁특별위원회 위원장을 맡아 민주진보진영의 연대연합을 통한 개혁정치 실현에 앞장섰다.

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