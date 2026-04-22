영덕군, 신규원전 전담조직 구성 본격화...5개팀·20여명 규모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경북도와 공동 대응기반 구축... 정책기획·실행 연계

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 신규 원전 유치에 나선 경북 영덕군이 신규원전 전담조직 구성 등 본격적인 조직 개편에 들어간다.

22일 영덕군에 따르면 이번 조직 개편은 원전 유치 대응을 넘어 재생 에너지와 수소 등 미래 에너지 산업 수요를 반영하고 주민 수용성 확보를 위한 갈등 관리까지 포함한 통합 대응에 초점이 맞춰져 있다. 특히 경북도와 공동 대응을 기반으로 정책 기획과 실행을 연계하는 게 특징이다.

경북 영덕군청사 전경[사진=뉴스핌DB]

앞서 영덕군은 '신규 원전 유치 TF'를 중심으로 부지 공모 대응과 유치 절차를 추진해 왔다. 부지 선정 확정 이후에는 전담 조직을 통해 인허가, 주민 소통, 수용성 확보, 지역 산업 연계 등 대응 체계를 한층 강화한다.

이번에 구성되는 에너지 전담 조직은 5개 팀, 20여 명 규모로 전해졌다. 이를 중심으로 원전을 포함한 에너지 분야 통합 업무 체계를 구축하고 신규 원전 유치 대응을 위한 공동 대응 팀을 통해 군은 지역 대응을, 경북도는 관계 기관 협력을 맡는 등 분담형 협업 체계를 운영한다.

또 경북도 개발공사·경북 테크노파크·포항 테크노파크 등 도내 관계 기관과 지역 대학과의 협력을 강화하고, 관련 기관 간 업무 협약 체결을 통해 신규 원전 유치와 에너지 산업 정책 추진, 산업 연계, 연구 기반까지 아우르는 실행 기반을 확보한다는 계획이다.

여기에 에너지위원회, 기후에너지안전센터, 원자력상생위원회로 이어지는 통합 대응 기반을 구축하고, 정책 방향 설정부터 실행, 주민 소통과 상생 협력까지 유기적으로 연계한다는 구상이다.

영덕군은 또 원자력과 재생 에너지를 연계한 에너지 믹스 산업 구조를 구축하고 2조 원 규모의 원전 재정 지원금과 경북도 에너지 산업 융복합단지 등 지역 에너지 기반을 활용한 에너지 산업 단지 조성을 통해 에너지 거점 조성과 지역 경제 활성화를 동시에 추진한다는 방침이다.

신규 원전유치TF 단장을 맡고 있는 황인수 영덕 부군수는 "전담 조직과 공동 대응 체계를 기반으로 정책 추진과 주민 수용성 확보 역량을 동시에 강화하고, 행정 대응력과 실행력을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 신규 원전 후보 부지는 지자체 자율유치 신청을 시작으로 종합 평가와 현장 조사를 거쳐 선정되며 최종 후보지는 올해 6월 말경 발표될 예정이다. 이번 한수원의 신규 원전 유치 공모에는 경북권에서는 영덕군이, 경남권에서는 울주군이 신청했다.

nulcheon@newspim.com