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AI 투자 테마 확산, '에너지·반도체 광통신' 등 5대 부상

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AI 핵심 요약

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  • NH-Amundi자산운용이 22일 피지컬AI 투자 전략 간담회를 열었다.
  • 최동근 팀장이 에너지·광통신·반도체·모델·애플리케이션 5개 분야를 유망 테마로 제시했다.
  • HANARO 글로벌피지컬AI ETF가 상장 1년 만에 127% 수익률을 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

에너지·광통신 인프라·반도체·모델·애플리케이션 전방위 확장
전통 산업도 AI 내재화…"굴뚝 기업이 AI 기업으로 재탄생"
HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF, 상장 1년 만에 127%↑

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 인공지능(AI)이 소프트웨어를 넘어 제조·물류 등 현실 세계로 확장되면서 '피지컬AI(Physical AI)' 시대가 본격화되고 있다. 이에 따라 에너지·광통신 인프라·반도체·모델·애플리케이션 등 5개 분야가 핵심 투자 유망 테마로 부상하고 있다.

NH-Amundi자산운용은 22일 서울 여의도 KFI타워에서 '피지컬AI 투자 전략 간담회'를 열고 5대 유망 분야를 중심으로 한 투자 전략을 공개했다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장. [사진=NH-Amundi자산운용]

최동근 NH-Amundi자산운용 ETF운용팀장은 '현실이 된 피지컬AI, 지금 어디에 투자할 것인가'를 주제로 한 발표에서 "피지컬AI는 컴퓨터 화면 속에만 머무는 것이 아니라 실제 세계에서 보고 판단하고 행동하는 AI"라고 정의했다.

그는 유망 투자 영역으로 ▲에너지 ▲광통신 인프라 ▲반도체 ▲파운데이션 모델 ▲애플리케이션 등을 제시하며 "이들 테마는 개별 산업이 아니라 피지컬AI 구현을 위한 필수 밸류체인으로 상호 유기적으로 연결돼 있다"고 강조했다.

먼저 에너지 분야와 관련해 "AI를 구현하는 데 가장 많이 드는 비용은 전기"라며 "에너지 인프라 확보가 곧 AI 경쟁력으로 연결되는 시대가 열리고 있다"고 설명했다. 주요 기업으로는 GE 버노바, 블룸에너지 등을 언급했다.

광통신 인프라에 대해서는 "AI 서비스가 급성장하면서 데이터를 주고받는 도로 역할을 하는 네트워크 인프라의 중요성이 커지고 있다"며 "기존 구리 기반 네트워크 인프라가 가지고 있던 문제점을 해결할 수 있는 광통신 인프라가 차세대 슈퍼 사이클의 주역으로 자리매김할 것"이라고 내다봤다. 관련 기업으로는 루멘텀 홀딩스, 타워세미컨덕터 등을 제시했다.

반도체 업종에 대해서는 "여전히 공급 부족에 시달리고 있다"며 "CPU뿐 아니라 기판, 전력반도체까지 거의 모든 반도체 산업 영역에 공급 부족이 나타나고 있다"고 진단했다. 이어 "하이퍼스케일러들이 설비투자를 이어갈 것으로 예상되기 때문에 메모리 분야의 슈퍼 사이클 또한 지속될 것"이라고 전망했다. 유망 기업으로는 인텔, 모놀리식파워시스템즈 등을 꼽았다.

모델 분야에서는 AI 에이전트 확산을 핵심 변화로 제시했다. 그는 "사람은 명령만 내리고 결과물만 확인하면 되는 시대"라며 "에이전트 모델 성장은 피지컬AI가 가교 역할을 완벽하게 수행하고 있음을 보여준다"고 말했다. 주요 기업으로는 지푸AI, 미니맥스그룹 등이 언급됐다.

애플리케이션 측면에서는 전통 산업의 변화에 주목했다. 최 팀장은 "에너지, 건설, 물류처럼 AI와 거리가 멀어 보이는 기업이 AI를 비즈니스 프로세스에 내재화하고 있다"며 "굴뚝 기업이 AI 기업으로 재탄생하는 과정"이라고 설명했다. 관련 기업으로는 파커하니핀, RBC베어링스 등을 제시했다.

아울러 최 팀장은 올해 시장 환경을 '제국주의 2.0 시대'로 규정하고 ▲미중 패권 경쟁 심화 ▲다극화 ▲고비용·고인플레이션 ▲생산성 혁명 등을 주요 변수로 꼽았다. 이에 대응한 전략으로는 AI 병목 해소 기업에 대한 집중 투자와 AI 활용 기업 발굴, 글로벌 분산 투자 등을 제안했다.

이어 발표에 나선 권용민 NH-Amundi자산운용 ETF상품리서치팀장은 피지컬AI 테마 ETF 성과를 소개했다. 권 팀장에 따르면 지난해 상장된 'HANARO 글로벌피지컬AI액티브' ETF는 지난 20일 기준 상장 1년 만에 약 127%의 수익률을 기록하며 같은 기간 나스닥100 지수 대비 약 78%포인트의 초과 성과를 냈다.

권 팀장은 이 같은 성과의 배경으로 액티브 전략을 통한 빠른 내러티브 전환 포착을 꼽았다. 출시 초기 인프라·로봇·자율주행·엣지AI·어플리케이션 5개 분야로 수혜주를 탐색하며 시장을 상회했고 이후 AI 인프라 병목으로 부상한 네트워크 속도와 비용효율 AI 인프라 섹터를 선제적으로 포착해 비중을 확대했다는 설명이다. 또한 상품은 하반기 메모리 반도체와 광통신 인프라, AI 도입 수혜 전통 산업 종목들을 본격적으로 편입한 바 있다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "AI는 더 이상 먼 미래의 개념이 아니라 현실적인 투자 기회"라며 "앞으로도 장기적인 관점에서 글로벌 메가 트렌드를 선도하고 투자자가 신뢰할 수 있는 ETF 운용사로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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