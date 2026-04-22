AI 투자 테마 확산, '에너지·반도체 광통신' 등 5대 부상

에너지·광통신 인프라·반도체·모델·애플리케이션 전방위 확장

전통 산업도 AI 내재화…"굴뚝 기업이 AI 기업으로 재탄생"

HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF, 상장 1년 만에 127%↑

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 인공지능(AI)이 소프트웨어를 넘어 제조·물류 등 현실 세계로 확장되면서 '피지컬AI(Physical AI)' 시대가 본격화되고 있다. 이에 따라 에너지·광통신 인프라·반도체·모델·애플리케이션 등 5개 분야가 핵심 투자 유망 테마로 부상하고 있다.

NH-Amundi자산운용은 22일 서울 여의도 KFI타워에서 '피지컬AI 투자 전략 간담회'를 열고 5대 유망 분야를 중심으로 한 투자 전략을 공개했다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장. [사진=NH-Amundi자산운용]

최동근 NH-Amundi자산운용 ETF운용팀장은 '현실이 된 피지컬AI, 지금 어디에 투자할 것인가'를 주제로 한 발표에서 "피지컬AI는 컴퓨터 화면 속에만 머무는 것이 아니라 실제 세계에서 보고 판단하고 행동하는 AI"라고 정의했다.

그는 유망 투자 영역으로 ▲에너지 ▲광통신 인프라 ▲반도체 ▲파운데이션 모델 ▲애플리케이션 등을 제시하며 "이들 테마는 개별 산업이 아니라 피지컬AI 구현을 위한 필수 밸류체인으로 상호 유기적으로 연결돼 있다"고 강조했다.

먼저 에너지 분야와 관련해 "AI를 구현하는 데 가장 많이 드는 비용은 전기"라며 "에너지 인프라 확보가 곧 AI 경쟁력으로 연결되는 시대가 열리고 있다"고 설명했다. 주요 기업으로는 GE 버노바, 블룸에너지 등을 언급했다.

광통신 인프라에 대해서는 "AI 서비스가 급성장하면서 데이터를 주고받는 도로 역할을 하는 네트워크 인프라의 중요성이 커지고 있다"며 "기존 구리 기반 네트워크 인프라가 가지고 있던 문제점을 해결할 수 있는 광통신 인프라가 차세대 슈퍼 사이클의 주역으로 자리매김할 것"이라고 내다봤다. 관련 기업으로는 루멘텀 홀딩스, 타워세미컨덕터 등을 제시했다.

반도체 업종에 대해서는 "여전히 공급 부족에 시달리고 있다"며 "CPU뿐 아니라 기판, 전력반도체까지 거의 모든 반도체 산업 영역에 공급 부족이 나타나고 있다"고 진단했다. 이어 "하이퍼스케일러들이 설비투자를 이어갈 것으로 예상되기 때문에 메모리 분야의 슈퍼 사이클 또한 지속될 것"이라고 전망했다. 유망 기업으로는 인텔, 모놀리식파워시스템즈 등을 꼽았다.

모델 분야에서는 AI 에이전트 확산을 핵심 변화로 제시했다. 그는 "사람은 명령만 내리고 결과물만 확인하면 되는 시대"라며 "에이전트 모델 성장은 피지컬AI가 가교 역할을 완벽하게 수행하고 있음을 보여준다"고 말했다. 주요 기업으로는 지푸AI, 미니맥스그룹 등이 언급됐다.

애플리케이션 측면에서는 전통 산업의 변화에 주목했다. 최 팀장은 "에너지, 건설, 물류처럼 AI와 거리가 멀어 보이는 기업이 AI를 비즈니스 프로세스에 내재화하고 있다"며 "굴뚝 기업이 AI 기업으로 재탄생하는 과정"이라고 설명했다. 관련 기업으로는 파커하니핀, RBC베어링스 등을 제시했다.

아울러 최 팀장은 올해 시장 환경을 '제국주의 2.0 시대'로 규정하고 ▲미중 패권 경쟁 심화 ▲다극화 ▲고비용·고인플레이션 ▲생산성 혁명 등을 주요 변수로 꼽았다. 이에 대응한 전략으로는 AI 병목 해소 기업에 대한 집중 투자와 AI 활용 기업 발굴, 글로벌 분산 투자 등을 제안했다.

이어 발표에 나선 권용민 NH-Amundi자산운용 ETF상품리서치팀장은 피지컬AI 테마 ETF 성과를 소개했다. 권 팀장에 따르면 지난해 상장된 'HANARO 글로벌피지컬AI액티브' ETF는 지난 20일 기준 상장 1년 만에 약 127%의 수익률을 기록하며 같은 기간 나스닥100 지수 대비 약 78%포인트의 초과 성과를 냈다.

권 팀장은 이 같은 성과의 배경으로 액티브 전략을 통한 빠른 내러티브 전환 포착을 꼽았다. 출시 초기 인프라·로봇·자율주행·엣지AI·어플리케이션 5개 분야로 수혜주를 탐색하며 시장을 상회했고 이후 AI 인프라 병목으로 부상한 네트워크 속도와 비용효율 AI 인프라 섹터를 선제적으로 포착해 비중을 확대했다는 설명이다. 또한 상품은 하반기 메모리 반도체와 광통신 인프라, AI 도입 수혜 전통 산업 종목들을 본격적으로 편입한 바 있다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "AI는 더 이상 먼 미래의 개념이 아니라 현실적인 투자 기회"라며 "앞으로도 장기적인 관점에서 글로벌 메가 트렌드를 선도하고 투자자가 신뢰할 수 있는 ETF 운용사로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com