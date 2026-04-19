서울시, 'Vision 2030 펀드' 600억 출자…피지컬AI·엔터테크 강화

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 AI·피지컬AI 등 미래 전략산업 육성을 위한 'Vision 2030 펀드'를 상반기 600억원 출자약정에 나선다고 19일 밝혔다.

서울 Vision 2030 펀드'는 서울시 출자금에 정부·민간 투자금을 매칭해 미래 전략산업에 투자하는 정책형 펀드다. 2023~2026년 총 5조 원 규모 조성을 목표로 추진 중이다.

서울시청 전경 [사진=뉴스핌DB]

올해 상반기 ▲AI일반 ▲피지컬AI ▲창조산업 ▲스케일업 4개 분야에 600억 원을 출자약정하고, 총 9350억 원 규모의 펀드 결성을 추진한다. 다만 최종 조성 규모는 투자 유치 상황에 따라 변동될 수 있다.

특히 글로벌 AI 패권 경쟁의 핵심으로 자리잡고 있는 '피지컬AI' 분야를 신설해 100억원을 출자 약정해 로봇·자율주행 등 피지컬AI 분야 관련 특화 기업을 지원할 예정이다. 또 유망 중소·벤처기업이 겪고 있는 어려움 해소 등을 위해 스케일업 분야에 200억원을 출자 약정한다.

펀드 운용사 제안서는 서울경제진흥원을 통해 접수받고 있으며, 출자사업 참여를 희망하는 펀드 운용사는 내달 8일 오후 2시까지 관련 서류를 접수하면 된다. '서울 Vision 2030 펀드 출자사업' 공고는 서울시 누리집과 서울경제진흥원 누리집 등을 통해 확인할 수 있다.

시는 2023년 Vision 2030 펀드 출자를 시작한 이래 지금까지 누적 3조2339억 원 규모의 펀드를 조성했다. 올해가 마지막 출자 연도인만큼 상반기 출자에 이어 하반기 출자를 통해 목표 규모인 5조 원 달성에 속도를 낸다.

앞서 시는 '서울 미래혁신성장 펀드(2019~2022)'와 'Vision 2030 펀드'를 통해 2000여 개 기업에 약 4조6000억원(2025년 말 기준)을 투자하며 관련 산업 생태계 성장을 지원했다.

이수연 경제실장은 "아무리 뛰어난 기술력을 가진 스타트업이라도 지원이 뒷받침되지 않으면 안정적으로 성장하기 어렵다"며 "서울시는 새로운 전략산업에 발 빠르게 대응하고 든든한 조력자로서 서울 스타트업의 글로벌 도약을 적극 지원하겠다"고 전했다.

100wins@newspim.com