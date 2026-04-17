서울시, 엔하이픈 정원과 함께 '서울국제정원박람회' 홍보영상 공개

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 2026년 서울국제정원박람회의 홍보대사인 케이팝 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 멤버 '정원'과 함께한 홍보영상을 2주간에 걸쳐 공개한다고 17일 밝혔다.

티저영상은 이날 오전 10시 선공개하며, 본편 영상은 오는 24일에 서울국제정원박람회 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

서울시는 2026년 서울국제정원박람회의 홍보대사인 케이팝 그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 멤버 '정원'과 함께한 홍보영상을 공개했다. [사진=서울시]

이번 영상은 2026년 서울국제정원박람회 개막에 앞서 케이팝 아티스트와 협업한 글로벌 홍보 영상으로, 서울국제정원박람회를 친근하고 트렌디한 이미지로 소개하는 데 초점을 맞췄다. 정원 문화를 활기차고 감각적으로 알리고자 엔하이픈 멤버 정원의 이름이 박람회 명칭과 같은 상징성을 담아 홍보대사로 함께 하게 됐다.

이번 홍보영상은 서울국제정원박람회가 열리는 서울숲을 배경으로 '정원이 머무는 정원, 서울숲'이라는 콘셉트로 제작됐다.

특히 엔하이픈(ENHYPEN)의 멤버 정원이 서울숲 주요 지점인 잔디광장, 커뮤니티 센터 등을 따라 이동하며, 서울국제정원박람회의 핵심 주제인 '서울류(流)-The wave of Seoul'을 소개한다.

개막 후 서울국제정원박람회 현장인 서울숲에서는 엔하이픈의 멤버 정원의 목소리로 행사 시작과 끝, 관람 예절 등을 알리는 안내방송을 매일 만나볼 수 있다. 소셜미디어 참여 이벤트 등 다양한 방식으로 협업 콘텐츠를 선보일 계획이다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "글로벌 트렌드를 이끄는 아이돌 엔하이픈의 멤버 정원을 통해 서울국제정원박람회의 감각적인 매력과 서울 정원문화의 가치를 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 시민과 세계인이 함께 즐기는 정원도시 서울의 이미지를 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

100wins@newspim.com