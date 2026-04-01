서울국제정원박람회 한 달 앞…50개 기업·기관 참여 1만평 정원 조성

서울숲 곳곳 고품격 정원
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오는 5월1일 서울숲과 주변 일대에서 개막하는 '2026 서울국제정원박람회'가 한 달 앞으로 다가왔다.
서울시는 역대 최장 기간(180일), 최대 규모(71만㎡)로 개최되는 이번 박람회에 기업, 기관, 지자체 등이 참여해 총 50개소의 기부정원을 조성한다고 1일 밝혔다. 이는 2024년 9개소, 2025년 30개소 대비 대폭 늘어난 수치로, 기부정원 총면적만 약 3만3000㎡(약 1만 평)에 달해 박람회의 규모를 한층 높일 전망이다.
박람회의 주제는 '서울 그린 컬처(Seoul Green Culture)'로 다양한 기업들이 참여한다. 우선 수인분당선 서울숲역을 통해 공원에 들어서면 한국마사회가 조성한 '마중정원'이 관람객을 맞는다. 서울숲이 1980년대 말까지 경마장으로 사용됐던 역사적 배경을 담아 군마상 주변을 의미 있는 공간으로 재탄생시킨다.
입구의 넓은 잔디광장 주변은 국내 대표 건설사들의 세련된 정원들로 꾸며진다. 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발, 계룡건설, 호반건설과 SH공사가 참여하는 기부정원은 풍성한 꽃과 감각적인 휴게시설을 갖춘다. 시민들은 시원한 나무 그늘 아래 벤치에 앉아 박람회장의 전경을 한눈에 조망할 수 있다.
서울숲 명소인 호숫가 주변에는 공모 작가 정원 2개소를 포함해 삼표산업, 무신사, 영풍문고, 카카오, 롯데월드, 농심, 클리오 등 K-컬처를 선도하는 기업들과 울산시, 경기도 등 지자체 정원, 생명보험사회공헌재단, 국가유산청 등 기관정원이 함께 들어선다. 수변 경관과 어우러진 다양한 형태의 벤치와 정원이 눈길을 끌 예정이다.
과거 경마장 경주로를 재활용한 순환산책로에는 메르세데스벤츠, 천일에너지, AIA생명, 디올, KB증권, 아시아산림협력기구, 신한카드, 신한금융투자, 신세계라이브쇼핑, GS칼텍스, KB국민은행, 포켓몬, 한국수출입은행, 포르쉐코리아, 한국다우, 유한킴벌리, 현대글로비스, 현대위아 등 각 기업의 개성이 담긴 정원들이 산책의 즐거움을 더한다.
현재 50개 기부정원은 4월 말 완공을 목표로 조성에 박차를 가하고 있다. 시는 막바지 단장을 거쳐 5월1일 서울국제정원박람회 개막과 함께 시민들에게 그랜드 오픈할 계획이다.
김영환 정원도시국장은 "50개 기업, 기관이 서울숲에 조성하는 1만 평의 기부정원은 2026 서울국제정원박람회의 품격을 높이는 중요한 지표"이며 "민간의 적극적인 참여를 통해 세계와 어깨를 겨루는 서울국제정원박람회로 나아가게 될 것"이라고 전했다.
kh99@newspim.com