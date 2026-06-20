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2026.06.20 (토)
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유럽증시, 레바논 둘러싼 정세 불안 이어지며 소폭 하락… 여행·레저 ↓, 에너지↑

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AI 핵심 요약

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  • 유럽 주요국 증시는 19일 중동 정세 불안과 거시지표 영향으로 대부분 소폭 하락 마감했다.
  • 이스라엘·헤즈볼라가 19일 휴전에 합의했으나 재충돌 가능성이 남아 유가와 업종별 주가에 여전히 부담을 줬다.
  • 호르무즈 해협 재개방에도 불구하고 투자심리는 신중했으며, 에너지·여행·광산·개별 종목 간 등락이 뚜렷하게 엇갈렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 19일(현지 시각) 유럽 주요국의 증시가 대부분 소폭 하락했다. 

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 공식 체결했지만 레바논에서는 이스라엘과 친이란 시아파 무장정파 헤즈볼라가 군사적 충돌을 계속하면서 중동 정세에 대한 불안감은 말끔히 가시지 않았다. 

이날 오후 4시를 기해 이스라엘과 헤즈볼라가 휴전에 합의했다는 보도가 나왔지만 언제든 양측이 다시 충돌할 가능성이 있어 국제사회의 우려 섞인 시선은 앞으로도 계속될 전망이다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 1.53포인트(0.24%) 내린 635.61로 장을 마쳤다. 이 지수는 오전에 플러스(+) 영역에서 움직이다 오후 들어 하락세로 돌아섰다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 40.98포인트(0.16%) 떨어진 2만4985.82에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 36.43포인트(0.35%) 하락한 1만363.27로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 46.84포인트(0.55%) 물러난 8421.14로, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 56.70포인트(0.29%) 후퇴한 1만9347.40에 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 160.71포인트(0.31%) 오른 5만2848.93으로 마감했다.

스페인 마드리드 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

이날 오후 이스라엘과 헤즈볼라가 전격적으로 휴전에 합의했다는 뉴스가 전해졌다. 미국과 카타르가 중재했고, 이란도 지원한 것으로 알려졌다. 

하지만 이날 오전까지만 해도 양측은 치열한 공방전을 펼쳤다. 

헤즈볼라는 레바논 남부에서 이스라엘 군을 상대로 공격을 펼쳐 전차대대장 1명을 포함해 이스라엘 군 장병 4명이 사망했다. 몇 시간 후에는 헤즈볼라의 자폭 드론 공격으로 5명이 중·경상을 입었다. 

이스라엘 군은 헤즈볼라 목표물 80여 곳을 을 향해 대대적인 보복 공격을 펼쳤다. 

양측 격돌이 계속되자 당초 스위스에서 20일 열리기로 했던 미국·이란 회담은 무산됐다. 

전쟁 기간 동안 막혔던 호르무즈 해협에서는 초대형 유조선 등 민간선박들이 잇따라 해협 통과에 나섰다.  해운 데이터 기업 AXS마린은 호르무즈 해협이 재개방된 다음 날인 18일 하루 동안 25척의 상선이 해협을 통과한 것으로 집계됐다고 밝혔다. 

다만 아직 중동 정세가 불안정한 상태라는 점을 반영한 듯 유가는 배럴당 80 달러 안팎을 유지했다. 

미국 투자은행 모간스탠리 애널리스트들은 보고서에서 "호르무즈 해협 재개방 효과가 유럽 증시의 업종 순환과 시장 전반의 상승세에 아직 부분적으로만 반영돼 있다"며 "투자자들은 실제 합의 이행을 기다리고 있다"고 했다.

모간스탠리는 에너지 업종 투자 의견을 기존 '비중 확대(overweight)'에서 '중립(equal weight)'으로 하향 조정했다.

독일의 5월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 2.2% 상승하는 데 그쳐 시장 예상치를 밑돌았다. 높은 에너지 비용이 물가 상승으로 이어질 것을 우려했던 투자자들에게 안도감을 제공했다. 

영국에서는 5월 중앙정부의 차입 규모가 233억 파운드(약 47조원)에 달해 작년 같은 기간에 비해 30% 증가했다는 소식이 전해졌다. 재정감시기관인 예산책임청(OBR)이 전망한 177억 파운드를 56억 파운드(약 11조원) 상회하는 수준이었다. 

주요 섹터 중에서 여행·레저 업종은 국제 유가 상승의 영향으로 0.9% 하락한 반면 에너지 업종은 1.3% 상승했다. 광산주는 원자재 가격 하락의 직격탄을 맞아 2.1% 떨어지며 가장 큰 낙폭을 기록했다.

개별 종목으로는 네덜란드 반도체 장비업체 ASML이 1.1% 하락 마감했다. 미 당국이 이 회사의 최첨단 극자외선 노광장비(EUV)의 중국 유출 가능성을 제기했고, 회사 측은 "그런 일이 없다"고 반박했다. 

네덜란드 호텔 운영업체 PPHE 호텔 그룹은 이스라엘 호텔 체인 파탈 호텔 그룹이 제안한 9억2090만파운드 규모의 인수 제안이 무산됐다고 발표한 뒤 15.8% 급락했다.

ihjang67@newspim.com

 

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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