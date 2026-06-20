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독일, 장거리 타격용 순항미사일 확보 위해 우크라·이스라엘 방산업체로 눈 돌려

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  • 독일이 18일 토마호크 도입 난항 속 이스라엘·우크라이나를 검토했다
  • 독일은 2027년 전력화용 저비용 순항미사일 확보 전략을 추진했다
  • 우크라이나 미사일은 저가·신속 전력화 강점으로 대안으로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미 매체 폴리티코 보도… 미국산 토마호크 도입은 난관에 빠져

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 독일이 미국의 장거리 순항미사일 '토마호크' 도입 계획이 현실적으로 어려운 상황에 처하자 이스라엘과 우크라이나 쪽으로 눈을 돌리고 있다고 미 정치전문매체 폴리티코가 18일(현지 시각) 보도했다. 

특히 우크라이나 방산업체 두 곳이 후보군에 올랐는데 이는 유럽 주요 방산 계약에서 처음 있는 일이며 우크라이나 방산업계가 이룬 기술적 도약을 보여주는 사례라는 진단이 제기됐다. 

미 해군 알레이 버크급 유도 미사일 구축함 '델버트 D. 블랙'함이 지난 2월 28일(현지시간), 공개되지 않은 장소에서 이란을 겨냥한 '에픽 퓨리(Epic Fury)' 작전을 지원하기 위해 토마호크 지대공 미사일(TLAM)을 발사하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

보도에 따르면 독일 국방부의 무기획득국은 최근 우크라이나의 파이어포인트(Fire Point)와 이스라엘의 코버넌트(Covenant) 등 국제 방산업계에서는 비교적 규모가 작은 업체들에 관심을 보이고 있다. 

폴리티코는 "독일이 곧바로 이들 업체로부터 미사일을 구매한다는 뜻은 아니다"라면서도 "이런 움직임은 독일이 어떤 무기를 찾고 있는지를 보여준다"고 했다. 즉 대량 구매가 가능할 만큼 저렴하고, 신속하게 전력화할 수 있으며, 러시아 군사 목표물을 위협할 수 있는 순항미사일이라는 것이다. 

폴리티코가 입수한 독일 국방부 문서에 따르면 독일은 지상 발사 장거리 타격 능력 확보를 위해 네 갈래 전략을 추진하고 있다. 

첫째, 미국산 타이폰(Typhon) 발사체계를 도입하고 미사일로는 토마호크를 도입하는 것이다. 이는 2029년 초기 전력화를 목표로 하고 있다. 

둘째, 이스라엘과 우크라이나에서 저비용 순항미사일을 도입하는 것으로 초기 전력화 목표 시기는 2027년이다. 

나머지 두 개는 영국과 함께 공동 추진하는 장기 프로젝트로 오는 2032년 실전 배치를 목표로 하는 고성능 순항미사일과 오는 2035년 전력화를 목표로 하는 극초음속 활공체(Hypersonic Glide Vehicle)이다. 

이중에서 당장 전력화가 가능한 것은 현실적으로 이스라엘과 우크라이나의 미사일이라는 관측이다. 

당초 독일은 조 바이든 행정부 시절이던 지난 2024년 7월 미국 워싱턴 DC에서 열린 양국 정상회담에서 "오는 2026년부터 독일에 장거리 미사일을 배치한다"는 데 합의했다.  

사거리가 최대 1700㎞에 달하는 미군의 최대 주력 무기 중 하나인 토마호크 미사일과 구축함 등에서 발사해 적의 탄도미사일 등을 요격하는 사거리 240~400㎞짜리 SM-6 함대공 미사일, 개발 중인 '다크 이글' 극초음속 장거리 미사일 등이 배치될 계획이었다. 

하지만 이란 전쟁 중 프리드리히 메르츠 독일 총리가 "미국이 이란으로부터 모욕을 당하고 있다"고 한 발언이 알려지면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 크게 분노했다. 트럼프 행정부는 미국의 장거리 미사일 배치 계획을 취소했다. 

사정이 급해진 독일은 배치가 안되면 구매하도 하겠다는 입장이지만 이 또한 쉽지 않은 사정인 것으로 알려졌다.  

미 일간 워싱턴포스트에 따르면 미국은 이란 전쟁 초기 몇 주 동안 토마호크 미사일 약 850발을 발사했다. 이는 미국 전체 보유량의 약 4분의 1에 해당한다. 또 미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)에 따르면 미 해군은 올해 신규 토마호크를 110발만 인도받을  것으로 알려졌다. 생산량이 글로벌 수요를 따라가지 못하기 때문이다. 

독일은 토마호크를 원하지만 이 미사일을 언제 받을 수 있을지, 실제로 받을 수는 있는지 등이 모두 불확실한 상태가 됐다. 

이런 상황에서 국제적으로 독일이 의지할 수 있는 순항미사일 제작업체는 많지 않았고, 이스라엘과 우크라이나가 대안으로 떠오른 것이다. 

우크라이나의 경우 최대 사거리가 3000㎞, 탄두 중량이 1000㎏ 달하는 것으로 알려진 플라밍고(Flamingo) 미사일을 생산하는 파이어포인트와 중거리 제트추진 드론·미사일 바르스(Bars)를 만드는 이름이 공개되지 않은 업체가 거론되고 있다. 

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 "독일 방공체계 IRIS-T를 생산하는 디일 디펜스(Diehl Defence)가 파이어포인트 측과 독일 내 플라밍고 공동 생산 가능성을 논의 중"이라고 보도했다. 

우크라이나 미사일은 약 50만 달러 수준으로, 토마호크의 약 5분의 1에 불과한 것으로 알려졌다. 

[코스티안티니우카 로이터=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 23일(현지 시간) 우크라이나군 제148 독립포병여단 '지토미르' 소속 군인들이 우크라이나 도네츠크 지역 최전선 도시인 코스티안티니우카 인근에서 러시아군을 향해 BM-21 그라드 다연장 로켓포를 발사하고 있다. 2025.10.24 hongwoori84@newspim.com

독일 군은 이와 함께 이스라엘계·미국계 미사일 업체 코버넌트에 제품 제안서를 요청한 것으로 알려졌다. 

지난 2024년 설립된 코버넌트는 유럽 내 독자적인 공급망과 독일 및 영국 내 생산시설 구축을 추진하고 있다고 한다. 코버넌트의 미사일 체계 '앤섬(Anthem)'은 6월 셋째 주 이스라엘에서 시험 발사될 예정이며, 독일 국방부 관계자들도 참관 요청을 받은 것으로 알려졌다.

독일 국방부 대변인은 "저비용 무기체계는 대규모 공격을 통해 적 방공망을 압도할 수 있기 때문에 작전상 가치가 매우 높다"며 "우리 군은 이 능력을 가능한 한 빨리 확보하기 원한다"고 말했다.  

폴리티코는 "독일은 여전히 미국산 무기 도입을 추진할 것"이라며 "다만 최근 행보는 독일이 이 문제를 얼마나 시급하게 인식하고 있는지는 보여주는 사례"라고 말했다. 

ihjang67@newspim.com

 

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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