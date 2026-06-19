대신증권, 자사주 255만주 소각·50만주 ESOP 시행

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2003년 증권업계 첫 우리사주제 도입 후 13번째 ESOP



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권이 자사주 소각과 임직원 주식보상제도(ESOP) 시행에 나섰다. 올 2월 발표한 기업가치제고계획(밸류업)의 이행 차원이다.

19일 대신증권은 공시를 통해 보통주 자사주 50만주를 활용한 ESOP를 시행하고, 보통주 155만여주, 1우선주 80만여주, 2우선주 19만여주 등 총 255만여주의 자사주를 소각한다고 밝혔다.

이번 조치는 기업가치제고계획에 담긴 주주환원 확대와 장기 성과 중심 보상체계 강화 방안의 일환이다. 회사는 임직원과 주주의 이해관계를 일치시키고 기업가치 향상을 도모하기 위해 ESOP를 운영하고 있다.

대신증권 로고. [사진=대신증권]

대신증권은 2003년 증권업계에서 처음으로 우리사주제도를 도입한 이후 ESOP를 운영해 왔으며, 이번이 13번째 시행이다.

대신증권은 지난 2월 기업가치제고계획을 통해 자사주 소각, 배당 확대, 주주환원 강화 등을 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 이번 자사주 소각도 해당 계획의 실행 차원에서 이뤄졌다.

정민욱 대신증권 경영기획부문장은 "기업가치제고계획에서 제시한 주요 과제들을 차질 없이 이행하고 있다"며 "앞으로도 주주가치 제고와 지속 가능한 성장을 위한 노력을 이어갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com